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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيلم تقيل .. كريم فهمي يهنئ شقيقه بفيلم العارف

احمد فهمي
احمد فهمي

هنأ الفنان كريم فهمي شقيقة الفنان احمد فهمي بفيلمه الجديد العارف و ذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

 

و كتب كريم فهمي :" مبرووووك اخويا النجم احمد فهمي فيلم العارف دور عالمي و مختلف جدا و فيلم تقيل اوي و مبروك لحبيبي و صديقي مصطفي خاطر الجامد اوي و نجم و رئيس چانات مصر احمد عز و مبروك المؤلف صديقي محمد السيد بشير ، بالتوفيق و استنوا شويه عشان ديدو لسه بيعمل ايرادات "

 

قررت الجهة المنتجة لفيلم “العارف” ، طرحه فى السينمات يوم 14 من شهر يوليو المقبل، بعد تأجيله أكثر من مرة، بسبب فيروس كورونا، وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى.

 

"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز وتم تصويره بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا.

كريم فهمي انستجرام سينما فيلم فيلم العارف

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