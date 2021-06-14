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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فتاة مصرية تكتب وصية للتبرع بأعضائها بعد الوفاة.. فيديو

صدى البلد

كشفت نانسي بربر تفاصيل، عن رغبتها في  التبرع بأعضائها بعد وفاتها، وكتابة وصية بذلك


وقالت نانسي بربر  في  حوارها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن"، :"  في ناس كتير محتاجة للأعضاء من أجل إنقاذ حياتهم ".

 

وأضافت نانسي بربر:" البعض قد يستغل حاجة المواطن المريض من أجل شراء الأعضاء،  وقررت التبرع بأعضائي بعد الوفاة  لمساعدة المرضى على الشفاء".

 

وتابعت نانسي بربر:"  تواصلت مع جروب على مواقع التواصل الاجتماعي خاص بالمتبرعين بأعضائهم بعد الوفاة وانضممت له وما أفعله يوهب حياة لمن بعدى من المرضى".

 

وأكملت نانسي بربر:" كنت  أفكر في فكرة كتابة وصية للتبرع بعد الوفاة منذ 9 سنوات ولكنني لم أعلن آنذاك لأنني لم أكن أعرف القوانين والطرق السليمة للقيام بذلك ".
 

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