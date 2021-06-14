تشكيل الأرجنتين لمواجهة تشيلي في كوبا أمريكا.. ميسي يقود راقصي التانجو

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، تشكيل بلاده لمواجهة نظيره التشيلي، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى في بطولة كوبا أمريكا.

تشكيل الأرجنتين لمواجهة تشيلي

وجاء تشكيل منتخب الأرجنتين لمواجهة تشيلي كالآتي:

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: جونزالو مونتيل - لوكاس مارتينيز كوارتا - نيكولاس أوتاميندي - نيكولاس تاجليافيكو

خط الوسط: ليوناردو بارديس - جيوفاني لو سيلسو - رودريجو دي باول

خط الهجوم: ليونيل ميسي - نيكولاس جونزاليس - لوتارو مارتينيز

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد نيلتون سانتوس الأولمبي بريو دي جانيرو البرازيلية