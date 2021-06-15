رئيس هيئة البريد يفتتح 3 مكاتب مطورة بطوخ في القليوبية .. اليوم

يفتتح شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد اليوم الثلاثاء عدد من مكاتب البريد الجديدة والمتطورة بمدينة طوخ في القليوبية، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

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ومن المقرر أن يتم إفتتاح 3 مكاتب بريد جديدة فى قرى ميت كنانة وشبرا هارس وقرقشندة بمركز طوخ بعد تطويرها حيث ستقدم خدمات البريد التكنولوجيا البريدية وهى "شهر عقارى - خدمات مرورية - أحوال مدنية " بالإضافة إلى تركيب ماكينات الصراف الألى ، لكل مكتب من المكاتب الثلاثة.



من ناحية اخرى شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر حملة لإزالة الإشغالات والتعدى على حرم الطرق والشوارع بكافة قرى المركز والمدينة بهدف راحة وخدمة المواطنين وتسهيل الحركة المرورية وسير الأهالى بالشوارع.



وقال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر إن الحملة قامت برفع الإشغالات بالوحدة القروية بكفر تصفا وتم ضبط 15 مخالفة إشغالات فى شوارع قرية تصفا أمام الورش و 15 اسطوانات وميزان حساس.



وشدد رئيس المركز والمدينة على تطبيق القانون ومنع التعدى على حرم الطرق والشوارع بالاشغالات ورفعها وتحرير الشوارع منها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين تنفيذا لسيادة القانون وفرض هيبة الدولة على الجميع دون وساطة أومحسوبية.



وأكد رفعت أن حملات رفع الاشغالات وتطبيق القانون مستمرة فى كافة مناطق قرى الوحدات القروية والمدينة أيضا حيث أن هدفنا الحفاظ على ممتلكات الدولة فى حرم الطرق والشوارع من التعديات وسهولة تحركات أهالينا المواطنين والقضاء على التكدسات حتى يشعر كل مواطن بالراحة والرضا التام الذى نبذل قصارى جهدنا فى تحسين الأوضاع المعيشية والخدمات فى شتى المجالات.



كما نفذت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية ،حملة لرفع كفاءة الإنارة وصيانة الأعمدة الكهربائية وإصلاحها فى كافة شوارع وطرق قرى الوحدات القروية والمدينة.

وقال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر إن الحملة تأتى فى اطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بالعمل على راحة المواطنين.



وأشار الى انه تم تركيب عدد من كشافات الليد بطريق عزبة زكريا محيي الدين وخلف محطة الصرف الصحي بالبر الشرقى وكوبرى كفر شكر ، كما تم اصلاح كشافات اللمبات بالبر الشرقى بمعرفة مسئولى الكهرباء بمجلس المدينة.



وأكد رئيس المدينة أنه يوجد تعليمات مشددة وصارمة لجميع المسئولين بالمدينة ورؤساء الوحدات القروية بضرورة تفقد الشوارع والطرق بصفة يومية للتعرف على حالة الشارع ورصد أى مخالفات فى حينه وكذالك التواصل مع المواطنين والتعرف على مشكلاتهم وتلبية احتياجاتهم طبقا للقانون والامكانيات المتاحة لشعور جموع أهالينا المواطنين أن الدولة تهتم بدرجة كبيرة بمصالحهم وخدماتهم .



وأشار إلى أن المركز التكنولوجى يعمل بكل إجتهاد وانتظام و يتلقى جميع طلبات وشكاوى المواطنين مكتوبة ويتم فحصها والتحقق من كل كلمة مكتوبة والرد عليها كتابة على صاحب الطلب أو الشكوى بالنتيجة طبقا للقانون حتى لا يتعرض أحد لظلم أو إهدار حقه ومنعا للمحسوبيات والوساطة التى كانت تضر بمصالح وحقوق بعض المواطنين وتأخر مصالحهم.