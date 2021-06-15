عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعرف على مصادر هيئة الرعاية بقانون التأمين الصحي الشامل

التأمين الصحي
التأمين الصحي

يعتبر التأمين الصحي الشامل نظام إلزامي، يقوم على التكافل الاجتماعي، وتغطي مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسة داخل النظام، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين طبقا لضوابط الإعفاء التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.


ويعتبر هذا النظام  من الأنظمة التي قامت لقيادة السياسية والحكومة المصرية بمساندتها بقوة وذلك لانها تكفل للمواطنين من مختلف فئات الشعب من القادرين وغير القادرين الحصول على كافة خدمات الرعاية الصحية الشاملة.

حدد القانون مصادر تمويل هيئة الرعاية حيث نصت المادة 45 منه على الآتي:-

 

تتكون موارد هيئة الرعاية من المصادر الآتية:
1- مقابل الخدمات الطبية التي تقدمها هيئة الرعاية وفقا لقائمة أسعار الخدمات التي تقرها الهيئة.
2- أي إيرادات ومقابل أي خدمات طبية إضافية، أو أي خدمات غير طبية تقدمها هيئة الرعاية، وذلك وفقا لما يقره مجلس إدارتها.
3- القروض التي تعقدها الدولة لصالح هيئة الرعاية.
4- الهبات والمنح والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة هيئة الرعاية وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
5- عائد استثمار أموال هيئة الرعاية وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
6- ما تخصصه الدولة أو أي جهة أخرى من أموال وأصول لدعم هيئة الرعاية
 

التامين مصر مجلس الوزراء قانون التأمين الصحي الرعاية الصحية الحكومة المصرية التامين الصحي الشامل الخدمات الطبية الخدمات

ترشيحاتنا

رمضان السيد: معلول يستحق تعديل عقده في الأهلي

خالد الغندور لـ فرجاني ساسي: عليك احترام جمهور الزمالك

دعاء قبل النوم بـ10 سور قرآنية تكفيك كل الشرور وتحفظك من البلاء

بعد إطلاقه.. 6 ميزات في هاتف موتورولا الأفضل Moto G Stylus 5G

أسعار ومواصفات أصغر سيارة jeep موديل 2021 في الإمارات| صور

سيراميكا كليوباترا: الزمالك لم يطلب محمد إبراهيم وصالح جمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دينا جديدة في حياة الهضبة.. عمرو دياب يعيش قصة حب مع مصورة شابة

وفاة شقيق أحمد شوبير

حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ محمد منير بعد تلقيه لقاح كورونا

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ فاطمة كشري.. فيديو

هبوط أرضي بقطر 5 أمتار في مصر الجديدة بسبب كسر في ماسورة صرف صحي..صور

قرار جديد من النيابة العامة بشأن شقة الزمالك.. تفاصيل

لجمالهن.. جزار يذبح 20 سيدة ويتناول لحومهن بعد طهيها

رسميا.. الكاف يعلن تعديل موعد مباراة الأهلى والترجي بدوري أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلك الأول أحلى.. إليسا تثير غضب الجمهور بصورة تكشف تغير ملامحها

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

تعرف على أول معلومات عن الأتوبيس الترددي BRT بديل الميكروباص أعلى الدائري

منها مرض القلب.. انتبه لظهور هذه البقع على الأظافر

فيديو

فيديوجراف.. الموعد الجديد لـ مباراة الأهلي والترجي وأزمة موسيماني مع الحكم

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

مثلث برمودا المصري.. قصة شارع العفاريت في دمياط

سفاح المكسيك ذبح 20 سيدة وتناول لحومهن .. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ