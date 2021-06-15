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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

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لو مواليد 15 يونيو .. اعرف الأبراج هاقولك إيه

الأبراج
الأبراج

كثيرون منا لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم، ومتابعة مردودها على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذلك كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن شخصية مواليد اليوم على النحو التالي:

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خلال 8 سنوات.. توقعات بزيادة 7300 طائرة لقطاع طيران رجال الأعمال

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توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 13/6/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

شخصية اليوم في علم الأرقام

 

إذا كنت مولودا في يوم 15 يونيو فإن ذلك يعني أن لديك شخصية صلبة وطبيعة متحمسة.. تتمتع أيضا بروح شابة وتقوم علاقاتك على الدفء.. تبدو ملهما وقد تكون لديك موهبة فنية.
 

نصيحة:

عام ٢٠٢١ يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وتكون عادلا ومنصفا في كل شيء.

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