ميزة في فيسبوك تحمي حسابك من الاختراق .. إليك طريقة التفعيل

زادت في الفترة الأخيرة، عمليات القرصنة الإلكترونية خاصة على حسابات التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك Facebook ، والتي أصبحت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمعلومات والبيانات الشخصية وأرقام الهواتف الشخصية الخاصة بالمستخدمين، والتي عند اختراق الحساب يستطيع الهاكرز من خلالها الحصول على الحسابات البنكية وبالتالي سرقة أصحابها.



وانتشرت مؤخرا عدد كبير من الهجمات الإلكترونية التي استطاعت بنفس الطريق السيطرة على حسابات المستخدمين والبيانات الخاصة بهم بما فيها أرقام الهواتف، كما تكرر الأمر مع عدد من الشركات، وبحسب موقع Business Insider فإن هناك ميزة مهمة للغاية في فيسبوك تستطيع أن تحمي المستخدمين من الاختراق، وهي ميزة المصدقة الثنائية، والتي يجب على جميع المستخدمين تفعيلها فورا، وذلك من خلال :



1. افتح تطبيق فيسبوك Facebook على هاتفك .

2. حدد رمز قائمة النقاط الأفقية الثلاث في الزاوية اليمنى أسفل الشاشة.

3. مرر إلى أسفل القائمة وانقر على "الإعدادات والخصوصية". في القائمة المنسدلة ، حدد "الإعدادات".

4. ضمن "الأمان" ، حدد "الأمان وتسجيل الدخول".

5. بعد ذلك ، حدد "استخدام المصادقة الثنائية ".



6. ضمن "تحديد أسلوب الأمان" ، حدد "رسالة نصية (SMS)."

7. أدخل رقم هاتفك ، ثم حدد "متابعة".

8. سيتم إرسال رمز مكون من ستة أرقام إلى جهازك. أدخله في مربع النص ثم حدد "متابعة".

9. يجب الآن تمكين المصادقة الثنائية لهاتفك، عندما يتعرف فيسبوك على جهاز غير مألوف يحاول تسجيل الدخول إلى حسابك ، سيرسل هذا الرمز إلى هاتفك.

كيفية إعداد المصادقة الثنائية على فيسبوك باستخدام المتصفح وليس التطبيق

1. افتح موقع فيسبوك على جهازك.

2. حدد رمز قائمة النقاط الأفقية الثلاث في الزاوية اليمنى أسفل الشاشة.

3. حدد "إعدادات" من قائمة خيارات القائمة.

4. ضمن "الأمان" ، حدد "الأمان وتسجيل الدخول".

5. بعد ذلك ، حدد "استخدام المصادقة الثنائية ".

6. ضمن "إضافة طريقة نسخ احتياطي" ، حدد "تطبيق المصادقة"، وسيوصي فيسبوك بتطبيق مصادقة تابع لجهة خارجية إذا لم يكن لديك تطبيق مثبت بالفعل على جهازك.

7. عند الدخول علي موقع فيسبوك استخدم رمز الاستجابة السريعة أو انسخ الرمز والصقه في تطبيق المصادقة الخاص بك.



8. حدد "متابعة" وستظهر نافذة منبثقة تفيد بأن فيسبوك يريد فتح تطبيقك المثبت بالفعل، حدد "فتح".

8. أدخل رمز التأكيد في مربع النص ثم حدد "متابعة".

9. يجب أن تكون الآن قادرًا على تلقي رموز الوصول من تطبيق المصادقة في أي وقت تحاول فيه تسجيل الدخول إلى فيسبوك من حساب غير مألوف.

