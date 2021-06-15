لم أشبه وزير المالية بسيدنا يوسف.. نائب يحلف بالطلاق في البرلمان

كشف حمادة زهير عضو مجلس النواب، تفاصيل قيامه الحلفان بالطلاق في جلسة مجلس النواب أثناء إشادته بوزير المالية .



وقال حمادة زهير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن"،:" حلفت بالطلاق في البرلمان وهذا الامر خرج مني بشكل عفوي وعندنا في الصعيد بنحلف بالطلاق ".

وأضاف حمادة زهير:" لم أشبه وزير المالية المالية بسيدنا يوسف ولكن قمت بالتشبيه بين ما يحدث في العالم حاليا بما حدث مع سيدنا يوسف وصرحت بأن الوزير يقتدي بخطوات سيدنا يوسف ".

وتابع حمادة زهير:" رأيت حجم المجهود الكبير المبذول من وزير المالية في أمور الوازنة وشؤون وزارة المالية في مصر ".

وأكمل حمادة زهير:" كلمة عليا الطلاق طلعت مني بشكل عفوي وتعبر على ما بداخلي وانا حلفت بالطلاق 3 مرات داخل المجلس ".



