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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أول يوليو المقبل .. خبير اقتصادي يكشف عن التطبيق الجديد لرسوم السحب والاستعلام من ماكينات ATM .. فيديو

السحب والإستعلام
السحب والإستعلام من البنوك

قال دكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي إن البنك المركزي المصري منح بنهاية العام الماضي، عملاء البنوك إعفاءً من احتساب أي رسوم علي عمليات السحب والإيداع والتحويل البنكي من فروع البنوك العاملة بمصر.

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وأضاف السيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي عبر فضائية دي إم سي أن تنتهي مهلة احتساب رسوم السحب والاستعلام على جميع العمليات بالبنوك، بنهاية العام المالي الجاري  في 30 يونيو  والتطبيق الجديد لرسوم السحب والاستعلام من ماكينات ATM  أول يوليو المقبل.

 

وبموجب ما قرره البنك المركزي المصري من إعطاء مهلة 6 أشهر للمرة الثانية على التوالي ضمن الإجراءات التيسيرية على العملاء بالجهاز المصرفي بالتزامن مع الجهود الممنوحة لتقليل أعباء تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد القومي والأفراد، فإن البنوك ملتزمة لمدة شهر بعدم إقرار أي رسوم على أي من المعاملات البنكية.

 

ومنح البنك المركزي المصري بنهاية العام الماضي، عملاء البنوك إعفاءً من احتساب أي رسوم علي عمليات السحب والإيداع والتحويل البنكي من فروع البنوك العاملة بمصر بداية من يناير 2021 حتى نهاية يونيو المقبل.

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