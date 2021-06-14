العدد العشرون من الإصدار السادس لمجلة المسرح بأجنحة "القومي للفنون الشعبية"

صدر العدد العشرون من الإصدار السادس لمجلة المسرح،وذلك بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، و المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، والذي بدأ طرحه بأجنحة المركز القومي للمسرح، بمسارح البيت الفني للمسرح، البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

يضم العدد الجديد من مجلة المسرح، موضوعات عديدة منها:

مجدى الحمزاوي يكتب متابعة نقدية تحت عنوان طقوس العودة .. خطوة فى المكان وتكتب نور الهدى عن الطقوس والفنون الشعبية ودراسة نقدية لمسرحية جنه هنا، يشارك فيها الفنانون والنقاد ، وتناقش الدكتورة إيمان جلال قضية عودة المسرح الغنائي الراقى، ويواصل الدكتور محمد شيحه تحليل ما كتبه مارتن ايسلن عن مسرح انتونين ارتو بين النظرية والتطبيق.

ويكتب الدكتور أحمد عبد الكريم عن الحكي المسرحى، تطوره وأسباب ظهوره، وحوار لرنا رأفت مع اسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح ، ويكتب منتصر ثابت عن المسرح الكنسي، ويتناول المسابقات المختلفة التى تقيمها الكرازة المرقسيه وموضوعات العروض المرتبطه بقضايا الوطن.

ويكتب الدكتور محمود سعيد قراءة نقدية لنص مسرحية لعب فى لعب لمجدي مرعى ويواصل الدكتور عمرو دواره توثيق الدور المهم لمسرح الصالات فى مصر خلال ثلاثينيات القرن الماضى، فى الحلقة الثانية يتناول الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتأثيرها على الفرق الكبيرة، ويتناول بالتفصيل المواسم المسرحية التى قدمتها صالة بديعة مصابنى منذ عام 1928 وحتى عام 1949، والدور المهم الذى لعبته فى اكتشاف وتقديم عشرات النجوم.

ويعيد الدكتور سيد على إسماعيل اكتشاف مناطق هامة فى تاريخ فاطمه رشدى ، وابتكارها لعروض المونودراما، التى لم تكن معروفة فى هذا الوقت ، وعروضها المسرحية فى هذا الاتجاه بعد عام 1937 فى ليبيا والجزائر والمغرب وفرنسا، ويكتب سيد الخمار عن بدايات مسرح الشوام فى مصر ويكتب جمال المراغى عن جائزة القناع الذهبى، وكيف ساهمت فى المنافسة الفنية بين روسيا وامريكا.

ويكتب محمود قاسم عن جوجول بين السينما والمسرح ويكتب إسلام محمد عن ظاهرة الدراما الروسية الجديده، ويكتب هانى حجاج عن المسرح اليابانى الحديث وأصوله ومعتقداته، ويكتب مصطفى احمد نور الدين عن تاريخ الدمى والعرائس المسرحية وأنواعها ووسائل تطويرها، كما تنشر المجلة ملفا لتوثيق التراث المسرحى من خلال عروضه التى قدمت فى مواسم 1891 و1892 و1893.