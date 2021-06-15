السجن المؤبد لحداد قتل شخصا لسرقته في بنها

قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المؤبد على المتهم "أحمد ع أ س" حداد، بدائرة مركز شرطة بنها؛ لقيامه- بمساعدة متهمين آخرين جرى حبسهم- بقتل "محمد م م"، مع سبق الإصرار، وسرقته بالإكراه.

اقرأ أيضا:

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل مع أجرة بطريق بنها - المنصورة



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد القادر حسين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مجدى نبيل شفيق وسامح أحمد عبد الوهاب وممثل النيابة كريم سعد.



وأوضحت المحكمة أن المتهم عقد العزم بالتعاون مع متهمين أخرين وبيتوا النية على التخلص من المجنى عليه وأعدوا لذلك الأدوات المبينة بالتحقيقات سلاح أبيض وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا تواجد المجنى عليه به، وما أن ظفروا به حتى انهال المتهم الأول بالواقعة بالطعنات بأماكن متفرقة بجسده بالسلاح الأبيض محدثا إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته حال تواجد المتهمين الثانى والثالث - "محبوسين مسبقا" - بمسرح الجريمة، وساعدا المجنى عليه على الهروب على النحو المبين بالتحقيقات.