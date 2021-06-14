عمرو أديب عن العلاقات المصرية القطرية: الدنيا بتتغير

علق الإعلامي عمرو أديب، على عرض قناة الجزيرة القطرية مقتطفات لحوار وزير الخارجية المصري، قائلا "مش مصدق.. الدنيا بتتغير".

وأكد “أديب”، في تقديمه برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن هناك تحسنا في طبيعة العلاقات المصرية القطرية، موضحا أن أثيوبيا يجب أن تشعر غدا من خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب بالدوحة بوجود أزمة.

وتابع أديب: "الأمن القومي العربي يمكن أن يتجلى غدا، منوها بأنه يتوقع أن الأثيوبيين سيتابعون مؤتمر وزراء الخارجية العرب أكثر من أي طرف آخر".