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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خالف الاشتراطات الصحية.. غلق معمل ألبان بالخصوص

معمل البان
معمل البان

شنت أجهزة الصحة بمحافظة القليوبية  حملة لمراقبة الأغذية بالاشتراك مع مكتب أغذية الإدارة الصحية وقامت الحملة بالمرور على 3 منشآت غذائية.

 

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وقال الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة ان الحملة أسفرت عن ضبط معمل ألبان تبين أنه بدون ترخيص وبه نقص بالاشتراطات الصحية التي ترتقي لوجود خطر داهم علي الصحة العامة وقد تمت مخاطبة مجلس مدينة الخصوص لاستصدار قرار غلق للمنشأة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.


كما قامت الحملة بالمرور على 2 هايبر ماركت حيث تم سحب 12 عينة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي و تحرير 8 محاضر جنحة صحية للمخالفات الموجودة ، كما تم إعدام 50 كجم أغذية تالفة منعا لوصولها ليد المستهلك .


من ناحية اخرى شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه اللواء فخر الدين العربي مساعد وزير الداخلية- مدير أمن القليوبية إزالة 55 عشة ومبنى عشوائيا في المنطقة الملاصقة للمنطقة الجغرافية بحي شرق شبرا الخيمة من جهة الشمال.


وقال المحافظ إن الحملة تأتي ضمن أعمال إنشاء محور ترعة التوفيقية، إذ يبلغ طول المحور حوالي ١.٦ كم والذي يربط بين محور العصار ومحور مؤسسة الزكاة وصولا إلى الطريق الدائري بناحية المرج، وتبلغ تكلفة الطريق ٦٥ مليون جنيه وذلك لتوفير محور حركة بديل لتحقيق سيولة مرورية للقادم من المطرية باتجاه الطريق الدائري. 


وأضاف الهجان أنه جار حاليا أعمال إنشاء محور ترعة التوفيقية، ويشترك في بدايته مع محور الخصوص الجديد بمسافة تصل إلى 600م تقريبا ليربط محور الفريق العصار بدءا من المطرية وصولا إلى نفق الرشاح بالخصوص. 


يذكر أن المحافظ تابع على مدار الأيام الماضية توفير المساكن البديلة للمواطنين بمدينة بدر بالتنسيق مع محافظة القاهرة واطمأن على تسكينهم بالشقق الخاصة بهم، وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة الجغرافية بلغت أعمال التطوير بها حوالي 120 مليون جنيه ، حيث بدأ التطوير من كوبري مسطرد حتى مدخل مدينة الخصوص إلى الطريق المار أمام شركات البترول، لإقامة كورنيش على ترعة الإسماعيلية بحي شرق شبرا الخيمة بشكل لائق، فضلا عن خلق طرق بديلة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.


كما سيتم إنشاء طريق بديل يتخلل شركات البترول وإنشاء حرم آمن حول المنطقة الجغرافية لمجمع الشركات بالإضافة إلى توسعة طريق شارع وكورنيش ترعة الإسماعيلية من البر الشرقي ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض 10 متر بطول 2 كم .


وتابع المحافظ أعمال تطوير المنطقة المحيطة بقصر محمد علي بحي غرب شبرا الخيمة والتي تتم على قدم وساق تمهيدا لافتتاحه قريبا حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال الدهانات للمباني الحكومية والمدارس وواجهات المنازل المحيطة بالقصر في أقرب وقت ممكن، كما تابع أعمال توصيل المياه لمرسى قصر محمد علي وذلك بالتنسيق مع المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى.

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