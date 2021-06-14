ضبط أدوية مهربة فى حملة على صيدليات الخانكة بالقليوبية

شنت أجهزة الصحة بمحافظة القليوبية حملة على الصيدليات بالخانكة بالتنسيق مع مفتشي الصيدلة، وذلك فى إطار توجيهات عبدالحميد الهجان محافظ الإقليم.

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وقال الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إن الحملة استهدفت متابعة السوق الدوائى فى ظل الظروف الراهنة فى مكافحة فيرس كورونا.



وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملة اسفرت عن ضبط اكثر من (٩٠) صنف مخالف ما بين ادويه مهربه وغير مسجله بوزارة الصحة وغير مسموح بتداولها داخل القطر المصري وادوية غير صالحة، إضافة إلى أدوية خاصة بالمستشفيات.



من ناحية أخرى شنت أجهزة الصحة أيضا حملة لمراقبة الأغذية بالاشتراك مع مكتب أغذية الإدارة الصحية وقامت الحملة بالمرور على 3 منشات غذائية.



وأسفرت الحملة عن ضبط معمل ألبان تبين أنه بدون ترخيص وبه نقص بالاشتراطات الصحية التي ترتقي لوجود خطر داهم علي الصحة العامة وقد تمت مخاطبة مجلس مدينة الخصوص لاستصدار قرار غلق للمنشاة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.



وقامت الحملة بالمرور على 2 هايبر ماركت حيث تم سحب 12 عينة للتاكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي و تحرير 8 محاضر جنحة صحية للمخالفات الموجودة ، كما تم إعدام 50 كجم أغذية تالفة منعا لوصولها ليد المستهلك .



من ناحية اخرى شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه اللواء فخر الدين العربي مساعد وزير الداخلية- مدير أمن القليوبية إزالة 55 عشة ومباني عشوائية في المنطقة الملاصقة للمنطقة الجغرافية بحي شرق شبرا الخيمة من جهة الشمال.



وقال المحافظ إن الحملة تأتي ضمن أعمال إنشاء محور ترعة التوفيقية، إذ يبلغ طول المحور حوالي ١.٦ كم والذي يربط بين محور العصار ومحور مؤسسة الزكاة وصولا إلى الطريق الدائري بناحية المرج، وتبلغ تكلفة الطريق ٦٥ مليون جنيه وذلك لتوفير محور حركة بديل لتحقيق سيولة مرورية للقادم من المطرية باتجاه الطريق الدائري.



وأضاف الهجان أنه جار حاليا أعمال إنشاء محور ترعة التوفيقية، ويشترك في بدايته مع محور الخصوص الجديد بمسافة تصل إلى 600م تقريبا ليربط محور الفريق العصار بدءا من المطرية وصولا إلى نفق الرشاح بالخصوص.



يذكر أن المحافظ قد تابع على مدار الأيام الماضية توفير المساكن البديلة للمواطنين بمدينة بدر بالتنسيق مع محافظة القاهرة واطمأن على تسكينهم بالشقق الخاصة بهم، وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة الجغرافية قد بلغت أعمال التطوير بها حوالي 120 مليون جنيه ، حيث بدأ التطوير من كوبري مسطرد حتى مدخل مدينة الخصوص إلى الطريق المار أمام شركات البترول، لإقامة كورنيش على ترعة الإسماعيلية بحي شرق شبرا الخيمة بشكل لائق، فضلا عن خلق طرق بديلة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.



كما سيتم إنشاء طريق بديل يتخلل شركات البترول وإنشاء حرم آمن حول المنطقة الجغرافية لمجمع الشركات بالإضافة إلى توسعة طريق شارع وكورنيش ترعة الإسماعيلية من البر الشرقي ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض 10 متر بطول 2 كم .