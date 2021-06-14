وزير فلسطيني: تبرع السيسي لإعادة إعمار غزة مدخل لمبادرات عربية ودولية.. فيديو

علق الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، على زيارة وفد الإعمار الفلسطيني للقاهرة، قائلاً: "الوفد بالفعل وصل القاهرة مساء الأحد بمشاركة نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمر وبرفقة 4 وزراء آخرين معنيين بملف إعادة الإعمار".



وأضاف "مجدلاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "الوفد بوزرائه الأربعة في تخصصاتهم المختلفة عقدوا اجتماعات مع نظرائهم المصريين لبحث الملف الأول على أجندة الأعمال وهو ملف إعادة الإعمار في قطاع غزة وما خلفه من دمار في البنية الاقتصادية أو الزراعية او التحتية أو مساكن المواطنين".

واستطرد: "ما حدث أن الاجتماعات كانت مثمرة وبناءة شملت اتفاقا وتوافقاً على مجمل القضايا وآليات البدء في ذلك حيث أن التشاور والتنسيق عنصرين مهمين جداً، خاصة في ظل أن القاهرة كانت سباقة في هذا الملف عبر تبني الرئيس السيسي بتبرع سخي لإعادة الإعمار بمبلغ 500 مليون دولار" .

وأشار إلى أن مبادرة الرئيس السيسي تفتح الطريق أمام مبادرات عربية ودولية من شأنها أن تجمع حشداً دولياً كما حدث في استضافة القاهرة لمؤتمر إعادة الإعمار عام 2014.