شاهد.. إحياء ذكرى مارادونا قبل مباراة الأرجنتين وتشيلي في كوبا أمريكا

كرم المنظمون لبطولة كوبا أمريكا، أسطورة كرة القدم، الراحل دييجو أرماندو مارادونا، وذلك قبل انطلاق مباراة منتخب بلاده أمام نظيره التشيلي في الجولة الأولى من المجموعة الأولى للمسابقة.

المنظمون أحيوا ذكرى مارادونا بتكريمه من خلال عرض فني افتراضي رائع، مستعيدين أفضل لحظات ومهارات اللاعب الراحل في مشهد مؤثر.

ورحل مارادونا عن عالمنا في شهر نوفمبر الماضي عن عمر ناهز الستين، وسط اتهامات لطاقم أطبائه بالتسبب في وفاته.

تشكيل الأرجنتين لمواجهة تشيلي

وجاء تشكيل منتخب الأرجنتين لمواجهة تشيلي كالآتي:

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: جونزالو مونتيل - لوكاس مارتينيز كوارتا - نيكولاس أوتاميندي - نيكولاس تاجليافيكو

خط الوسط: ليوناردو بارديس - جيوفاني لو سيلسو - رودريجو دي باول

خط الهجوم: ليونيل ميسي - نيكولاس جونزاليس - لوتارو مارتينيز