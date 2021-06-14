دينا جديدة في حياة الهضبة.. عمرو دياب يعيش قصة حب مع مصورة شابة

علم “صدى البلد” أن الهضبة عمرو دياب ، يعيش قصة حب جديدة مع إحدى المصورات في مجلة عالمية شهيرة في نسختها العربية، وذلك بعد انفصاله بشهور عن الفنانة دينا الشربيني بشهور.

ويبدو أن الهضبة قد مر سريعا من أزمة تركه لدينا الشربيني، ليكون على موعد مع دينا أخرى وهي دينا ضياء بهجت إحدى المصورات في مجلة فوج الشهيرة والتى كانت تعيش في إسبانيا وأصبحت ترافقه في جميع رحلاته .

وتعود بداية علاقة الحب إلى شهر فبراير الماضي حيث تقابل الهضبة مع دينا ، لتبدا قصة حب جديدة للهضبة .

وقبل ذلك تأكد المقربون من الهضبة أن علاقتة بدينا الشربيني قد انتهت تماما ، خاصة وأن عمرو دياب رفض مقابلتها في حفلة رأس السنة في دبي والتي تواجدت خلالها دينا وتوسط أصدقائها لعودتهما ، لكن قرار الهضبة كان واضحا بإغلاق الموضوع نهائيا .

كما علم صدى البلد أن عمرو دياب ينوى اصطحابها معه في رحلة اليونان ، حيث سيقوم بإحياء حفل غنائي هناك.

أعلن النجم عمرو دياب، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، نفاد تذاكر حفلته الغنائية المحدد لها يوم 18 يونيو الجاري في المملكة العربية السعودية، ونشر الهضبة صورة من بوستر الحفل عبر وعلق عليها قائلاً: "حفلة عمرو دياب في "جدة يوم الجمعة "Sold out".

ويقدم الهضبة خلال الحفل العديد من أغانيه منها "يا أنا يا لأ"، و"بتهزر" و"يتعلموا" و"دا لو اتساب" و"محسود" و"عايز أعمل زيك و"وأنا معاك" و"يا أجمل عيون"، بجانب عدد من أغنياته القديمة.

من ناحية أخرى يضع الهضبة، اللمسات الأخيرة لأغنيتين جديدتين، سيتم طرحهما قريبًا، وهما من كلمات تامر حسين، ومنها أغنية من ألحان عزيز الشافعي، أما التوزيع فمن نصيب وسام عبد المنعم ونادر حمدي.وذلك يأتي بعد أن شوق الهضبة جمهوره لعمل فني آخر يجمعه مع المؤلف أيمن بهجت قمر والملحن محمد يحيي، وشارك صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق :"خلينا ننبسط"، ما دفع الجمهور لتوقع وجود عمل فني جديد يجمعهم، كما أعاد أيمن بهجت قمر نشر الصور عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، معلقا عليها :"يا مسهل بسم الله".

يذكر أن آخر أغاني عمرو دياب "الدنيا الحلوة"التي طرحها في رمضان 2021 من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع عادل حقي، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس