عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دينا جديدة في حياة الهضبة.. عمرو دياب يعيش قصة حب مع مصورة شابة

عمرو دياب ودينا ضياء
عمرو دياب ودينا ضياء

علم “صدى البلد” أن  الهضبة عمرو دياب ،  يعيش قصة حب جديدة مع إحدى المصورات في مجلة عالمية شهيرة في نسختها العربية،  وذلك بعد انفصاله بشهور عن الفنانة دينا الشربيني بشهور.

 

ويبدو أن الهضبة قد مر سريعا من أزمة تركه لدينا الشربيني، ليكون على موعد مع دينا أخرى وهي دينا ضياء بهجت إحدى المصورات في مجلة فوج الشهيرة  والتى كانت تعيش في إسبانيا وأصبحت ترافقه في جميع رحلاته .

 

وتعود بداية علاقة الحب إلى شهر فبراير الماضي حيث تقابل الهضبة مع دينا ، لتبدا قصة حب جديدة للهضبة .

 

وقبل ذلك تأكد المقربون من الهضبة أن علاقتة بدينا الشربيني قد انتهت تماما ، خاصة وأن عمرو دياب رفض مقابلتها في حفلة رأس السنة في دبي والتي تواجدت خلالها دينا وتوسط أصدقائها لعودتهما ، لكن قرار الهضبة كان واضحا بإغلاق الموضوع نهائيا .

 

كما علم صدى البلد أن عمرو دياب ينوى اصطحابها معه في رحلة اليونان ، حيث سيقوم بإحياء حفل غنائي هناك.

 

txt

نفاد تذاكر حفل عمرو دياب في جدة 18 يونيو الجاري

txt

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بصور مع اصدقائها.. شاهد

أعلن النجم عمرو دياب، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، نفاد تذاكر حفلته الغنائية المحدد لها يوم 18 يونيو الجاري في المملكة العربية السعودية، ونشر الهضبة صورة من بوستر الحفل عبر وعلق عليها قائلاً: "حفلة عمرو دياب في "جدة يوم الجمعة "Sold out".

 

 

ويقدم الهضبة خلال الحفل العديد من أغانيه منها "يا أنا يا لأ"، و"بتهزر" و"يتعلموا" و"دا لو اتساب" و"محسود" و"عايز أعمل زيك و"وأنا معاك" و"يا أجمل عيون"، بجانب عدد من أغنياته القديمة. 

 

 

من ناحية أخرى يضع الهضبة، اللمسات الأخيرة لأغنيتين جديدتين، سيتم طرحهما قريبًا، وهما من كلمات تامر حسين، ومنها أغنية من ألحان عزيز الشافعي، أما التوزيع فمن نصيب وسام عبد المنعم ونادر حمدي.وذلك يأتي بعد أن شوق الهضبة جمهوره لعمل فني آخر يجمعه مع المؤلف أيمن بهجت قمر والملحن محمد يحيي، وشارك صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق :"خلينا ننبسط"، ما دفع الجمهور لتوقع وجود عمل فني جديد يجمعهم، كما أعاد أيمن بهجت قمر نشر الصور عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، معلقا عليها :"يا مسهل بسم الله".

 

 

يذكر أن آخر أغاني عمرو دياب "الدنيا الحلوة"التي طرحها في رمضان 2021 من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع عادل حقي، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس

عمرو دياب الهضبة عمرو دياب المملكة العربية السعودية اليونان الفنانة دينا الشربيني دينا الشربي

موضوعات متعلقة

بسبب وفاة ابنتها والفستان الأحمر .. القصة الكاملة لهجوم الجمهور على جومانا مراد

آخرهم العارف.. فنانون استخدموا أساليب مبتكرة للدعاية .. تعرف عليهم

تنصيب أمينة خليل سفيرة فخرية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر.. صور

ريهام سعيد تكشف لـ صدى البلد حقيقة إيقاف صبايا الخير بعد حلقة أم نور

انفراد.. علا غانم تحتفل بزفاف ابنتها على رجل أعمال بالإسكندرية الخميس

فيديو ..طرح ديو لو كنت لـ أكرم حسني وهيفاء وهبي

توقيع بروتوكول تعاون بين المتحدة للخدمات الإعلامية و نقابة المهن التمثيلية

انفراد | سر عودة علا غانم إلى مصر بعد 4 سنوات من الرحيل لأمريكا

ترشيحاتنا

مؤمن زكريا يوضح آخر تطورات حالته الصحية

أول يوليو المقبل .. خبير اقتصادي يكشف عن التطبيق الجديد لرسوم السحب والاستعلام من ماكينات ATM .. فيديو

مدير مركز المرأة للإرشاد : الختان استئصال لجزء من الأعضاء التناسلية لا منفعة طبية منه

كوبا أمريكا.. ميسي يتقدم للأرجنتين بهدف في شباك تشيلي

الزراعة تعلق على واقعة إلقاء الطماطم في أحد المصارف بالشرقية

دينا جديدة في حياة الهضبة.. عمرو دياب يعيش قصة حب مع مصورة شابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دينا جديدة في حياة الهضبة.. عمرو دياب يعيش قصة حب مع مصورة شابة

وفاة شقيق أحمد شوبير

حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ محمد منير بعد تلقيه لقاح كورونا

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ فاطمة كشري.. فيديو

هبوط أرضي بقطر 5 أمتار في مصر الجديدة بسبب كسر في ماسورة صرف صحي..صور

قرار جديد من النيابة العامة بشأن شقة الزمالك.. تفاصيل

رسميا.. الكاف يعلن تعديل موعد مباراة الأهلى والترجي بدوري أبطال إفريقيا

لجمالهن.. جزار يذبح 20 سيدة ويتناول لحومهن بعد طهيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلك الأول أحلى.. إليسا تثير غضب الجمهور بصورة تكشف تغير ملامحها

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

تعرف على أول معلومات عن الأتوبيس الترددي BRT بديل الميكروباص أعلى الدائري

منها مرض القلب.. انتبه لظهور هذه البقع على الأظافر

فيديو

فيديوجراف.. الموعد الجديد لـ مباراة الأهلي والترجي وأزمة موسيماني مع الحكم

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

مثلث برمودا المصري.. قصة شارع العفاريت في دمياط

سفاح المكسيك ذبح 20 سيدة وتناول لحومهن .. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ