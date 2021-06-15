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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كانت على أرض صلبة.. لحظة ابتلاع سيارة دفع رباعي في انهيار أرضي.. فيديو

لحظة سقوط سيارة
لحظة سقوط سيارة دفع رباعي في مجري مائي

بشكل مفاجئ وغير متوقع ووسط العديد من السيارات المتوقفة، ابتلعت الأرض إحدى سيارات الدفع الرباعي المتواجدة في شارع جانبي من مدينة مومباي الهندية وبداخلها صاحبها. 

 

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية أظهر مقطع فيديو مرعب اللحظة التي ابتلع فيها ثقب سيارة بعد انهيار مفاجئ بالأرض نتيجة  هطول أمطار غزيرة لعدة أيام. 

 

وقام المسؤولون بضخ المياه من ساحة انتظار السيارات المنهارة من أجل تحديد موقع السيارة، وتمكنوا من رفعها من المجرى باستخدام حفارة في حوالي الساعة 9 مساءً. 

 

وأوضح بيان رسمي أنه تمت إزالة المياه من البئر باستخدام المضخات بعد أن رصدت السيارة التي رفعت بمساعدة رافعة.

وعبر الدكتور كيران دوشي ، 67 عامًا ، الذي انهارت سيارته في البئر المستصلحة ، لـصحيفة «Indian Express » أن الشخص الذي يقوم بغسل السيارات في المنطقة هو من اكتشف ابتلاعها. 

 

وتابع مالك السيارة أنه هرع إلى المكان بـنفسه، ورأي سيارته تغرق في البئر ثم قام بتصوير الفيديو على الفور، موضحًا أنه تمت تغطية نصف البئر بالجزء الخرساني ، بينما ظل جزء منه مفتوحًا. 

 

واختتم كبير مفتشي الشرطة، نجراج مانجر: «نعتقد أن الهيكل الخرساني ضعيف على مر السنين وأدى هطول الأمطار الغزيرة إلى الحادث». 

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