مواجهة نارية بين بوتين وبايدن قبل أيام من قمتيهما.. الرئيس الأمريكي يصف نظيره الروسي بـ"عدو ذكي".. ويحذر من "الرد بالمثل".. وبوتين: لا دليل ضد روسيا مع الأمريكان

بايدن:

روسيا والصين لم تتصرفا بطريقة تتفق مع ما كنا نأمله

موت نافالني ستكون مأساة

القادة شكروني على رغبتي في التحدث معهم بشأن الاجتماع

الولايات المتحدة سترد بالمثل إذا لم يتعاون بوتين



بوتين:

التدخل في الانتخابات والقرصنة "مزاعم"

الأمريكان لم يكلفوا أنفسهم لتقديم دليل واحد على اتهاماتهم ضد روسيا

الاتهامات الموجهة لمثيري الشغب في الكابيتول لصرف الأنظار عن حماية شخصيات المعارضة السياسية



أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، في بروكسل، أن قادة الحلفاء لا يعتبرون لقاء قمته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أي نوع من المكافأة، وأن زملائه من رؤساء الدول، قد شكروه على جلوسهم مع الرجل القوي.

وفي حديثه للصحفيين، بعد يوم من الاجتماعات مع أعضاء حلف شمال الأطلسي، قال بايدن إن القادة كانوا على استعداد لقراره الجلوس مع رئيس دولة، وصفها بشكل مختلف، بأنها “خصم”.. لقد كنت حريصًا على التماس وجهات نظرهم حول ما يجب أن أقوله عندما سأجتمع أخيرًا مع بوتين، الأربعاء، وفقا لما أورده تقرير نشرته "ديلي ميل" على موقعها.

وقال بايدن "لقد شكروني على رغبتي في التحدث معهم بشأن الاجتماع"، وردًا على عدد قليل من الأسئلة بعد أن جعل المراسلين ينتظرون ساعتين من أجل مؤتمر صحفي متأخر: "كان هناك إجماع بين كل من تحدث".

وأضاف أنهم شكروه “على لقائه مع بوتين الآن”، متابعا أنهم يعتقدون أنه "من المناسب تمامًا" أن يفعل ذلك.

ورفض بايدن افتراض سؤال مفاده أن لقاء بوتين به في وقت مبكر جدًا من ولايته، مكافأة للرئيس الروسي.

واستطرد بايدن "سأوضح للرئيس بوتين أن هناك مجالات يمكننا التعاون فيها، إذا اختار ذلك".

وأضاف بايدن: “إذا اختار عدم التعاون والتصرف بالطريقة التي فعلها في الماضي؛ فسنرد، سنرد بالمثل، لكنه قدم تحذيرًا ”لا داعي أن يكون هناك، يجب أن نقرر أين يكون التعاون من مصلحتنا المشتركة ومصالح العالم".

كما طرح بايدن سؤالاً حول ما الذي قد يعنيه موت زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني في السجن، بعد أن حكم عليه بعد محاولة اغتياله بتسميم بغاز أعصاب، قائلا “سيكون موت نافالني بمثابة مؤشر آخر على أن روسيا لديها نية ضئيلة أو معدومة للالتزام بحقوق الإنسان الأساسية، ستكون مأساة، لن يفعل شيئًا سوى الإضرار بعلاقاته مع بقية العالم من وجهة نظري، ومعي”.

وجاءت تأملات بايدن، خلال ذهاب وإياب، حيث اختار المراسلين مرة أخرى للاتصال بهم، من قائمة مكتوبة على بطاقة بيضاء كان يحملها معه.

وكانت العديد من الأسئلة حول بوتين، حول تعامله مع أوكرانيا، وما إذا كانت تلك الدولة التي تخوض حربًا مع روسيا ستنضم إلى تحالف الناتو بسبب هذا الوضع.

وقال بايدن إن هذا ليس هو الحال، لكن كان على أوكرانيا أن تفي بالمعايير المنصوص عليها للعضوية.

وعندما سئل عما إذا كان سيكرر تأكيده على أن بوتين كان "قاتلًا"- وهي فكرة ضحك عليها بوتين في مقابلة أجريت معه مؤخرًا- اختار بايدن عدم تكرار التهمة التي أحدثت ضجة في وقت مبكر من ولايته.

وبدلاً من استخدام "ملصق حارق" قبل يومين من اجتماعهم، توصل بايدن إلى رد، كلمة “سلطة”.

وقال بايدن "الجواب، أعتقد أنه قد اعترف في الماضي، بشكل أساسي، أنه كان، أو أشياء معينة، سيفعلها أو يفعلها".

وكان بايدن مترددًا في الكشف عن المزيد مما سيقوله لبوتين.

وقال “لقد كنت أفعل هذا منذ وقت طويل، إن آخر شيء يمكن لأي شخص فعله هو التفاوض أمام الصحافة العالمية حول كيفية التعامل مع اجتماع حاسم مع خصم آخر و / أو شخص يمكن أن يكون خصمًا”.

وأضاف “لكني سأخبرك بهذا سأوضح للرئيس بوتين أن هناك مجالات يمكننا أن نتعاون فيها إذا اختار ذلك، وإذا اختار عدم التعاون والتصرف بطريقة كان يفعلها في الماضي فيما يتعلق بالأمن السيبراني وبعض الأنشطة الأخرى، فسنستجيب، سوف نرد بالمثل”.

وتابع "يجب أن نقرر أين من مصلحتنا المشتركة ومصلحة العالم أن نتعاون ونرى ما إذا كان بإمكاننا فعل ذلك".

واسترسل في قوله عن بوتين: "إنه ذكي، إنه قوي، وقد وجدت أنه، كما يقولون عندما كنت ألعب الكرة، خصم يستحق".

وتحدث بوتين بعد ساعات من استمرار بوتين في محاولة تفكيك مزاعم الولايات المتحدة في جولة إعلامية قبل قمته مع الرئيس بايدن - نفى في مقابلة بثت يوم الإثنين، أن روسيا شاركت في هجمات إلكترونية وقال إنه لا يوجد دليل على تدخلها في الانتخابات الأمريكية.

وتساءل الرئيس الروسي في مقابلة مع “كير سيمونز” من محطة “إن بي سي” في موسكو: “أين الدليل؟.. أين الدليل؟"، مضيفا ”لقد أصبح الأمر هزليًا".

وأضاف “لقد تم اتهامنا بجميع أنواع الأشياء- التدخل في الانتخابات، والهجمات الإلكترونية وما إلى ذلك- ولم يزعجوا أنفسهم مرة، ولا مرة ، ولا مرة واحدة ، لتقديم أي نوع من الأدلة، مجرد اتهامات لا أساس لها من الصحة”.

ثم انغمس بوتين أكثر في السياسة الداخلية للولايات المتحدة، قائلاً: "لقد تعاملنا دائمًا بفهم كفاح الأمريكيين الأفارقة من أجل حقوقهم"، لكنه قال إنه لا يستطيع الموافقة على أي أفعال "متطرفة" مرتبطة بالحركة.

وأصدر فريق المستشار الخاص السابق، روبرت مولر، لوائح اتهام مفصلة لعملاء المخابرات الروسية، المتهمين بالتدخل في انتخابات عام 2016، لكن روسيا لم تسلم المتسللين المزعومين، ولم يحاكموا.

وقالت الحكومة الأمريكية، إن روسيا ربما تستضيف قراصنة الإنترنت الذين نفذوا “هجوم الفدية” على خط أنابيب كولونيال، لكنها لم تقل إنها عملية حكومية.

وتقدر المخابرات الأمريكية أن روسيا تدخلت في انتخابات 2016 و 2020.

وتأتي تعليقات بوتين في الوقت الذي استهل فيه بايدن قمة الناتو في بروكسل بالقول إن روسيا والصين لم تتصرفا "بطريقة تتفق مع ما كنا نأمله".

وسعى بوتين مرة أخرى إلى تقويض الضغط الأمريكي على الكرملين؛ لاحترام حريات الصحافة والسماح بوجود مجال للمعارضين السياسيين - من خلال إثارة محاكمة الولايات المتحدة لمثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير.

وأشار بوتين، الذي سيلتقي بالرئيس جو بايدن في قمة الأربعاء، إلى أن مئات الأشخاص الذين تم اعتقالهم بسبب أعمال شغب في مبنى الكابيتول الأمريكي يتعرضون لـ "الاضطهاد بسبب آرائهم السياسية".

وتكشف وثائق الاتهام أن العديد من الذين تم القبض عليهم كانوا يحملون هراوات وأعمدة ، أو هاجموا ضباط شرطة ، أو اخترقوا النوافذ لدخول مقر السلطة التشريعية.

وقال بوتين “لدينا مثل يقول: لا تغضب من المرآة إذا كنت قبيحًا”.

واضاف “لا علاقة لك شخصيًا، لكن إذا كان أحد يلومنا على شيء ما، فما أقوله هو، فلماذا لا تنظرون إلى أنفسكم؟ سوف ترون أنفسكم في المرآة وليس في المرآة”

ومن المرجح أن يتعرض بوتين لانتقادات شديدة من بايدن في اجتماعهما في جنيف بسبب تحركاته ضد خصومه السياسيين في روسيا، ولا سيما سجن زعيم المعارضة أليكسي نافالني، واحتجاز آلاف المتظاهرين المحتجين على اعتقاله ، وحظر نافالني المنظمات المتطرفة.

وقال بوتين- متوقعا أن يثير بايدن قضايا حقوق الإنسان، وسجن زعيم المعارضة أليكسي نافالني-: “أنت تقدمه على أنه معارضة، وتعصب تجاه المعارضة في روسيا، نحن ننظر إليه بشكل مختلف تمامًا”.

ثم أشار إلى الاضطرابات في 6 يناير في واشنطن، عندما اقتحم المتظاهرون مبنى الكابيتول، في محاولة لوقف فرز الأصوات الانتخابية للإقرار بفوز بايدن في الانتخابات على دونالد ترامب.

وفي أبريل، أعلنت الولايات المتحدة طرد 10 دبلوماسيين روس وفرض عقوبات جديدة مرتبطة بما يسمى بالهجوم الإلكتروني SolarWinds الذي تعرضت فيه العديد من فروع الحكومة الأمريكية لانتهاكات للبيانات، وألقى مسؤولون أمريكيون باللوم على جهاز المخابرات الخارجية الروسية.

وفي مايو، قال مسؤولو مايكروسوفت إن جهاز المخابرات الأجنبية مرتبط على ما يبدو بهجوم على شركة تقدم خدمات للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.