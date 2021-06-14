محسن الألفي يكشف أهمية التبرع بالدم .. فيديو

قال الدكتور محسن الألفي أستاذ أمراض الدم والأطفال بجامعة عين شمس ، إن أي شخص يمكنه ان يتبرع بالدم من سن 18 سنة حتى سن 60 سنة ويمكن ان يمتد حتى 65 سنة ، مؤكدا ان الدم له اهمية كبيرة في انقاذ حياة المواطنين ومنهم الاطفال.



وأضاف محسن الألفي خلال لقائه في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، أن التبرع بالدم يعمل علي تجديد نشاط النخاع لدى المتبرع ويحميه من أمراض شيخوخة النخاع ، في الماضي منذ 20 سنة عندما كنا نقوم بعمل حملات للتبرع بالدم اكتشفنا ان 10% من الشباب المصري لديهم فيروس سي .

وأوضح الالفي ، أنني لم أكن أتخيل ان يأتي يوم وينتهي فيروس سي من مصر تماما ، لافتا إلى ان مشتقات بلازما الدم بأكملها تكون مستوردة والان مصر أول دولة بأفريقيا والشرق الأوسط تدشن مصنعا لمشتقات البلازما .

وتابع : أن مشروع مشتقات البلازما يحقق نقلة طبية نوعية في الخدمة الطبية وهذا من أجل توطين تكنولوجيا تصنيع مشتقات البلازما في مصر .