أحمد موسى: الوضع في لبنان محزن ويذكرنا بحكم الإخوان

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الوضع في لبنان مدعاة للحزن، واللبنانيون يعيشون وضعًا سياسيًا واقتصاديًا صعبًا.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن اللبنانيين يصطفون في طوابير أمام كل شئ، ويحملون الجراكن أمام محطات الوقود، ما يذكرنا بالعام الأسود لحكم الجماعة الإرهابية.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك فشلا في تشكيل الحكومة اللبنانية ويوجد مشاكل في توفير الأدوية والدولار، ما يخلق ظروفًا صعبة يتحملها المواطن.

و قال رفيق شلالا، المستشار الإعلام للرئيس اللبناني، إن الوضع في لبنان مؤلم، لا يحسد عليه كل من يقيم في لبنان.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأزمة الاقتصادية تركت بصمات صعبة والوضع المالي يتراجع في لبنان.

وأكد أن ما يشهده لبنان اليوم ليس وليد الساعة، وإنما متراكم منذ تسعينيات القرن الماضي، بسبب سياسات حكومية لم تعط أولوية للإنتاج الوطني.