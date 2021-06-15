عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

على رأسها صائد الجوائز.. 3 ألعاب يتم الإعلان عنها في مؤتمر E3

3 ألعاب رائعة تم
3 ألعاب رائعة تم الإعلان عنها في مؤتمر E3

قدم مؤتمر الترفية الإلكتروني للألعاب E3 مع عرضه السنوي الثالث لأكثر الألعاب إبداعًا وإثارة، مجموعة متميزة ومختلفة من ألعاب القتال، و ألعاب إطلاق النار وكذلك ألعاب الواقع الافتراضي، والتي كان على رأسها لعبة صائد الجوائز المأخوذة عن الفيلم الشهير الذي يحمل نفس الاسم ، وهناك 3 ألعاب هي الأفضل كشف عنها المؤتمر.  

ماريو ينقذ المجرة.. نينتيندو تعلن عن نسخة جديدة من لعبة Mario الشهيرة

إيلون ماسك يعرض تجربة أشهر لعبة في العالم بنفس أداء بلاي ستيشن 5

- لعبة  They Always Run صائد الجوائز

 

وبحسب موقع Digital Trends فإن  لعبة المغامرة والأكشن They Always Run حيث تجد نفسك صائد جوائز داخل اللعبة، مع لمسة خيال علمي، حيث بطل اللعبة آيدان Aidan يقوم ببطولة متحول بذراع إضافي لا تعيقه بل تجعله قادر على حمل مفجر آخر، وهى لعبة فى الفضاء، لذلك ستجد نفسك تحارب بعض المجرمين الفضائيين فى تجربة مثيرة ومتميزة.

 

كما أظهر المقطع التسويقي للعبة الذي تم بثه فى معرض الألعاب سرعة المتحول وخفة حركته ومهارة كبيرة فى القتال بالسيف وبنادق ثلاثه، فيما لم يتم تحديد تاريخ إصدار للعبة حتى الآن، لكنها ستصدر فى وقت ما من هذا العام.


- لعبة Vampire: The Masquerade  Swansong مصاص الدماء



تبدو لعبة مثالية للذين يبحثون عن مغامرة قوية فى عالم ما سكويراد، فهي  لعبة حول طائفة غامضة، مليئة بالسحر والرعب بين طبقات مجتمع مصاصي الدماء رغم كونها مختلفه عن لعبة بلودلاينس.

حيث سلط المقطع التسويقى للعبة الضوء على "ماكافي" وهو  أحد مصاصي الدماء الذي يمكنك اختياره فى اللعبة، وإذا كنت على دراية بسلالات مصاصي الدماء فى عالم ماسكويراد فإنك ستعرف أن لعنة مصاص الدماء هذا تصبح مجنونه بشكل هستيري.

 

لطالما كانت سياتل تلك المدينة التي تحتوى على العديد من شخصيات الخطيرة من مصاصي الدماء، خاصعة لسيطرة مصاصي الدماء، فهي لعبة صيد فريستك فى المواقع المعاد تخيلها بشكل أقرب للواقع فى عالم مظلم، لذلك ما نقله المقطع التسويقي للعبة من إثارة ورعب هو ما جعل إصدارها هذا العام.

 

- لعبة Ixion البقاء  

 

تم الكشف على لعبة البقاء Ixion فى المعرض الترفيهي E3 ضمن العديد من الألعاب الفضائية، ومع ذلك فقد برز المقطع التسويقي للعبة فكان لا بد من ذكره، حيث تجد شركة تدعى Dolos التى تقوم بإرسال البشر إلى خارج الكوكب، بسبب موت الأرض بعد اعوام من التلوث ودمار الجنس البشري، لذلك قامت الشركة ببناء محطة فضائية ضخمة بمحركات جاهزة لتدمير البشرية خارج كوكب الأرض، فبعد خطاب عاطفى طويل من الرئيس التنفيذي للشركة أقلعت السفينة واصطمت بالقمر وأخذت جزء من جسم سماوى فى هذه العملية.

كما سيجد اللاعبون أنفسهم أمام خيارات صعبة ومثيرة حيث سيتعين عليهم إدارة البنية التحتية للمحطة الفضائية، كـ الإستكشاف والتحكم فى عدد السكان، وسيتم إصدار اللعبة فى وقت ما من العام القادم.
 

مؤتمر E3 للألعاب العاب الفيديو الإلعاب الإلكترونية لعبة صائد الجوائز العاب قتالية

موضوعات متعلقة

قريبا.. لعبة الألغاز The Forgotten City تصل بلايستيشن 5

لمستخدمي أجهزة إكس بوكس.. كيفية تحميل لعبة الفيديو الشهيرة Ikaruga مجانا

طريقة سهلة لـ تنزيل لعبة فورت نايت Fortnite Battle Royale

لعبة ببجي PUBG Mobile تعود للهند بنسخة جديدة قريبا

ترشيحاتنا

تعليق جديد من وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي ضد إيران

أكثر من 5 ملايين شخص يكافحون المجاعة في تشاد.. والأمم المتحدة تحذر من التسبب بكارثة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15-6-2021

حكم الصلاة في الأوقات المكروهة يوميا؟.. دار الإفتاء تجيب

ميسي يتصدر تويتر بعد إحرازه هدفا عالميا في شباك منتخب تشيلي

فقدان الشم ليس من علامات السلالة الجديدة.. أعراض جديدة لكورونا شبيهة للإنفلونزا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دينا جديدة في حياة الهضبة.. عمرو دياب يعيش قصة حب مع مصورة شابة

فضل قراءة سورة الإخلاص 11 مرة بعد الفجر.. داوم عليها 3 أيام لترى العجب

لجمالهن.. جزار يذبح 20 سيدة ويتناول لحومهن بعد طهيها

حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ محمد منير بعد تلقيه لقاح كورونا

وفاة شقيق أحمد شوبير

ماذا نقول عندما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم في الفجر؟ كلمتان

رسميا.. الكاف يعلن تعديل موعد مباراة الأهلى والترجي بدوري أبطال إفريقيا

قرار جديد من النيابة العامة بشأن شقة الزمالك.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلك الأول أحلى.. إليسا تثير غضب الجمهور بصورة تكشف تغير ملامحها

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

تعرف على أول معلومات عن الأتوبيس الترددي BRT بديل الميكروباص أعلى الدائري

منها مرض القلب.. انتبه لظهور هذه البقع على الأظافر

فيديو

فيديوجراف.. الموعد الجديد لـ مباراة الأهلي والترجي وأزمة موسيماني مع الحكم

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

مثلث برمودا المصري.. قصة شارع العفاريت في دمياط

سفاح المكسيك ذبح 20 سيدة وتناول لحومهن .. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ