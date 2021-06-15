على رأسها صائد الجوائز.. 3 ألعاب يتم الإعلان عنها في مؤتمر E3

قدم مؤتمر الترفية الإلكتروني للألعاب E3 مع عرضه السنوي الثالث لأكثر الألعاب إبداعًا وإثارة، مجموعة متميزة ومختلفة من ألعاب القتال، و ألعاب إطلاق النار وكذلك ألعاب الواقع الافتراضي، والتي كان على رأسها لعبة صائد الجوائز المأخوذة عن الفيلم الشهير الذي يحمل نفس الاسم ، وهناك 3 ألعاب هي الأفضل كشف عنها المؤتمر.

- لعبة They Always Run صائد الجوائز

وبحسب موقع Digital Trends فإن لعبة المغامرة والأكشن They Always Run حيث تجد نفسك صائد جوائز داخل اللعبة، مع لمسة خيال علمي، حيث بطل اللعبة آيدان Aidan يقوم ببطولة متحول بذراع إضافي لا تعيقه بل تجعله قادر على حمل مفجر آخر، وهى لعبة فى الفضاء، لذلك ستجد نفسك تحارب بعض المجرمين الفضائيين فى تجربة مثيرة ومتميزة.

كما أظهر المقطع التسويقي للعبة الذي تم بثه فى معرض الألعاب سرعة المتحول وخفة حركته ومهارة كبيرة فى القتال بالسيف وبنادق ثلاثه، فيما لم يتم تحديد تاريخ إصدار للعبة حتى الآن، لكنها ستصدر فى وقت ما من هذا العام.



- لعبة Vampire: The Masquerade Swansong مصاص الدماء





تبدو لعبة مثالية للذين يبحثون عن مغامرة قوية فى عالم ما سكويراد، فهي لعبة حول طائفة غامضة، مليئة بالسحر والرعب بين طبقات مجتمع مصاصي الدماء رغم كونها مختلفه عن لعبة بلودلاينس.

حيث سلط المقطع التسويقى للعبة الضوء على "ماكافي" وهو أحد مصاصي الدماء الذي يمكنك اختياره فى اللعبة، وإذا كنت على دراية بسلالات مصاصي الدماء فى عالم ماسكويراد فإنك ستعرف أن لعنة مصاص الدماء هذا تصبح مجنونه بشكل هستيري.

لطالما كانت سياتل تلك المدينة التي تحتوى على العديد من شخصيات الخطيرة من مصاصي الدماء، خاصعة لسيطرة مصاصي الدماء، فهي لعبة صيد فريستك فى المواقع المعاد تخيلها بشكل أقرب للواقع فى عالم مظلم، لذلك ما نقله المقطع التسويقي للعبة من إثارة ورعب هو ما جعل إصدارها هذا العام.

- لعبة Ixion البقاء

تم الكشف على لعبة البقاء Ixion فى المعرض الترفيهي E3 ضمن العديد من الألعاب الفضائية، ومع ذلك فقد برز المقطع التسويقي للعبة فكان لا بد من ذكره، حيث تجد شركة تدعى Dolos التى تقوم بإرسال البشر إلى خارج الكوكب، بسبب موت الأرض بعد اعوام من التلوث ودمار الجنس البشري، لذلك قامت الشركة ببناء محطة فضائية ضخمة بمحركات جاهزة لتدمير البشرية خارج كوكب الأرض، فبعد خطاب عاطفى طويل من الرئيس التنفيذي للشركة أقلعت السفينة واصطمت بالقمر وأخذت جزء من جسم سماوى فى هذه العملية.

كما سيجد اللاعبون أنفسهم أمام خيارات صعبة ومثيرة حيث سيتعين عليهم إدارة البنية التحتية للمحطة الفضائية، كـ الإستكشاف والتحكم فى عدد السكان، وسيتم إصدار اللعبة فى وقت ما من العام القادم.

