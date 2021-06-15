يبدأ من عمر 13| جامعة حلوان تبدأ دورة لتعليم الرسم.. اليوم

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، دورة “الدراسات الحرة في تعليم الرسم ومهاراته المختلفة”، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وريادة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية.



يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الكلية في تنمية المجتمع وخدمة البيئة، إيمانًا بدور الكلية في دعم المواهب، ورفع الذوق والوعي الفني لديهم، وذلك تحت إشراف الدكتورة داليا فكري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وقالت الدكتورة ميسون قطب، إن هذه الدورات التدريبية؛ فرصة لتأهيل غير المتخصصين في مجالات الفنون، وإكسابهم مهارات وخبرات وقدرات مميزة لممارسة مهارة الرسم، والحصول على فرص عمل مناسبة، وتطوير أداء المتخصصين وإكسابهم مهارات فنية مميزة.

وأوضحت الدكتورة داليا فكري، أن دورة الدراسات الحرة في تعليم الرسم، تتضمن تعليم “المنظور الحر للمجسمات، الظل والنور، أساسيات المنظور الهندسي، أساسيات اللون، مهارات التصميم الابتكاري، التكوين الفني”.

يذكر أن الدورة التدريبية تبدأ اعتباراً من اليوم الثلاثاء، 15 يونيو، بحيث تكون عدد ساعات الدورة التدريبية 20 ساعة، ومتاحة لجميع الأعمار بداية من عمر 13 سنة.

ويمكن للراغبين في المشاركة التواصل على صفحة قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من هنا



جدير بالذكر أن الدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب جامعة حلوان، أكدت أن أفكار المشروعات الطلابية تتسم بالتميز، لافتة إلى أنها تعد فرصة للطلاب للاستفادة من أصحاب الخبرات العلمية، كما تعد فرصة تدريبية تجعل الطالب مؤهلا لسوق العمل.

وأشارت إلى أن كلية الآداب تقدم كل عام، كوادر جديدة، تساهم في تطوير وإثراء سوق العمل، بما يحملون من خبرات وأفكار تواكب التطور العلمي والتكنولوجي.

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وأضافت أنها تعمل على تنمية فكرة العمل الجماعي ودعم روح الفريق لتقديم أفكار جديدة ومبتكرة من شأنها إحداث تغيير، وتحقيق النفع للمجتمع المحيط وتحقيق التنمية، بالإضافة إلى إعداد الطالب قبل الدخول لسوق العمل.