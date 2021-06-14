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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أول تعليق من رجل الأعمال أحمد هيكل على قرار منعه من السفر.. فيديو

أحمد هيكل، رئيس شركة
أحمد هيكل، رئيس شركة القلعة للاستثمارات والاستشارات المالية

علق أحمد هيكل، رئيس شركة القلعة للاستثمارات والاستشارات المالية،  على قرار منعه من السفر بسبب حكم قضائي أول درجة في نزاع تجاري بسبب شيك بدون رصيد، قائلاً : "خلاف تجاري أخذ أكبر من حجمه ونحن لم نعلم بوجود  دعوى تم رفعها  ولم نعلم أيضاً  بدور حكم قضائي ولا بقرار منعي من السفر".

 

وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي": "ببساطة لو كنت أعرف أني ممنوع من السفر لم أكن لأتوجه للمطار"، متابعا: "لو كنا نعرف كل هذا  لكنا استطعنا اتخاذ كافة الإجراءات قبلها".

 

واستطرد: "في أسوأ الظروف مبلغ 4 ملايين دولار هو مبلغ يمكن تسديده في شركة بحجم شركة القلعة للاستشارات والاستثمارات المالية .. وإن شاء الله نحن الآن نتخذ  كافة الإجراءات حالياً لحل هذا الخلاف بآليات معينة".

 

وأوضح: "هذه جنحة شيك بمبلغ 4 ملايين دولار وكنا في طور مفاوضات لحل الخلاف لكن للأسف ماكناش نعرف أن القضية  رفعت وتم صدور الحكم غيابياً بجنحة الشيك بقيمة 4 ملايين دولار".
 

مفاوضات الاستثمارات مليون دولار أول تعليق كلمة أخيرة استثمارات أحمد هيكل

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