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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ماجد القصبي: تفاؤل كبير لدى المستثمر السعودي لما تشهده مصر

صدى البلد

أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار ووزير الإعلام المكلف بالسعودية، أنه سيلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد غد الأربعاء على هامش زيارته لمصر.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن العلاقات المصرية -السعودية تاريخية وفي تطور كبير منذ مؤسس المملكة الملك عبد العزيز لم يزر سوى مصر وتقابل مع الملك فاروق.

وأوضح أن زيارته لمصر جاءت بتوجيه من القيادة السعودية لتحسين الأوضاع التجارية بين الدولتين وتم عقد اللجنة المصرية -السعودية المشتركة، وتم عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات بين وفود البلدين، مشيرا إلى أن مصر تشهد حالة حراك كبير لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، وهذا انعكس على المستثمر السعودي.

وأكد أن هناك تفاؤلا كبيرا لدى المستثمر السعودي لما تشهده مصر، لافتا إلى أن السعودية تستهدف لتكون الشريك التجاري الأول لواردات مصر في عام 2025، وهذا حق السعوديين ومصر قادرة على ذلك، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر وصل إلى 35 مليار دولار لـ 6235 شركة برأس مال 4 مليارات دولار.

وأشار إلى أن هناك 275 علامة تجارية مصرية فى السعودية وهناك 518 شركة مصرية تعمل فى السعودية، وهناك مليونا مصري يعملون في السعودية ويشاركون في النهضة السعودية.

المستثمر السعودي اللجنة المصرية -السعودية المشتركة الملك فاروق عمرو أديب عبد الفتاح السيسي

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