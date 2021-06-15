لقطات جديدة لـ انفجار محطة وقود في نوفوسيبيرسك بـ روسيا.. فيديو

أذاعت فضائية “روسيا اليوم”، فيديو، يظهر من خلاله لقطات جديدة، عن قرب لـ لحظة الانفجار في محطة وقود في نوفوسيبيرسك الروسية.

وأعلنت أجهزة الطوارئ الروسية أن 6 أشخاص أصيبوا نتجية حريق في محطة وقود في نوفوسيبيرسك.

وقالت أجهزة الطوارئ في نوفوسيبيرسك إن خزانات الوقود السائل انفجرت نتيجة الحريق.

وجرى نقل 4 أشخاص من المصابين، عاملين في محطة الوقود و2 من رجال الإطفاء إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبلغت مساحة الحريق 800 متر مربع، وصنفت درجة خطورته بالمرتفعة.



ولا تزال أجهزة الإطفاء تعمل للسيطرة على الحريق.