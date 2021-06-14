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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فى لمح البصر .. خلطة سحرية للقضاء على الحشرات الزاحفة بالمطبخ

حيل سحرية للتخلص
حيل سحرية للتخلص من الحشرات

نقد لك خلطة سحرية للقضاء على الحشرات الزاحفة والطائرة فى المطبخ بمكونات طبيعية من مطبخك، وتمكنك من الحفاظ على تلك الحشرات بعيدًا باستخدام هذه العلاجات الطبيعية.

اتبعي هذه الحيل البسيطة للقضاء على الحشرات الزاحفة والطائرة  فى المطبخ
 

طريقة القضاء على الحشرات الزاحفة فى المطبخ بالقهوة 


 جربى استخدام بقايا القهوة المطحونة في أماكن تواجد الحشرات الزاحفة  ويفضل  استخدام حبيبات القهوة المطحونة فتساعد رائحتها على هروب الحشرات بعيدا للأبد.


بحيل بسيطة كيف تقضى على الحشرات الزاحفة فى المطبخ بخل  التفاح


إذا كان ذباب الفاكهة المزعج يغزو مطبخك ، خذ وعاءًا صغيرًا واسكب القليل من خل التفح ثم غطي الوعاء بغلاف بلاستيكي واثقبى فتحتين بحجم القلم الرصاص في البلاستيك و سوف تنجذب ذبابة الفاكهة إلى الخل ويمكنها الدخول دون الخروج و يمكن أيضًا استخدام الخل لصنع منظف طبيعي.
 

هل المبيدات آمنه للقضاء على الحشرات 



على الجانب الآخر بجانب العلاجات السابقه للتخلص من الحشرات الزاحفة فلا تعد المبيدات آمنه للقضاء على الحشرات ولذا يفضل اللجوء إلى المكونات الطبيعية من مطبخك للتخلص من الحشرات الزاحفة والنمل .

للتخلص من النمل  ضعى أكوامًا صغيرة من دقيق الذرة  أينما ترى النمل لان النمل  يحب  تناول دقيق الذرة وسيخلصك منه على الفو يمكنك  استخدام محلولًا مصنوعًا من ربع كوب من الخل الأبيض وكوبين من الماء و 10 قطرات من النعناع أو زيت الأوكالبتوس وأتركيه لبضعه أيم فى المطبخ رائحته النفاذه ستخلصك من الحشرات الزاحفة للأبد.


البصل 


قومى بتقطيع بعض حلقات البصل إلى شرائح ووضعيها في وعاء من الماء ثم ضعى الوعاء حيث تدخل العناكب والحشرات الزاحفة إلى منزلك وستبقى بعيدًا بعد أيام قليلة من إستخدام تلك الوصفة .
 

طريقة سحرية للقضاء على الحشرات الزاحفة فى المطبخ بالقرنفل والليمون


 ضع بعض أكياس القرنفل أو رش بعض زيت القرنفل في المناطق التى تكثر بها الحشرات الزاحفة فى المطبخ  لا تحب الحشرات الزاحفة  الروائح القوية وسوف تختفى بسرعة.


على عكس بعض الحلول الطبيعية الأخرى التي تصد الحشرات فقط ، فإن عشبة الليمون تقتلها بالفعل  حمض الليمون يقتل الحشرات وبيضها لأن الحشرات يكرهون الرائحة النفاذة لتلك الحمض  ، لذلك فهي تعمل أيضًا كطارد للحشرات الزاحفة 

المراجع 

حيل سريعه للقضاء على الحشرات الزاحفة

 

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