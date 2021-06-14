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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيكتور ليندولف يفوز بجائزة رجل مباراة السويد وإسبانيا في يورو 2020

ليندولف
ليندولف

فاز فيكتور ليندولف، مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت منتخب بلاده السويدي بنظيره الإسباني، في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

ليندولف حصد الجائزة بعد قيادته منتخب بلاده لتحقيق التعادل أمام الإسبان، بأداء قوي على الصعيد الدفاعي، ومنع هجمات “ اللاروخا” من تهديد مرمى السويد.

وسقط منتخب إسبانيا في فخ التعادل السلبي بدون أهداف مع نظيره السويدي في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020”.

المنتخب الإسباني كان الأخطر في الشوط الأول، وكاد داني أولمو أن يسجل لهم هدف التقدم في الدقيقة السادسة عشر بضربة رأسية قوية، لكن أولسين حارس مرمى السويد تصدى لتسديدته ببراعة.

وفي الدقيقة 23، هُيئت الكرة لـ كوكي داخل منطقة جزاء السويد، ليطلق تسديدة قوية لكنها مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 38، أخطر ألفارو موراتا أخطر وأسهل فرص اللقاء للمنتخب الإسباني، حينما أخطأ دانيلسون في إبعاد تمريرة جوردي ألبا، لتصل لمهاجم فريق يوفنتوس، في موضع انفراد بأولسين، لكنه سدد الكرة خارج الشباك بغرابة.

وفي الدقيقة 41، هدد ألكسندر إيزاك مرمى إسبانيا عندما استغل “دربكة” دفاعية في صفوف لا روخا، لكن تسديدته اصطدمت بالقائم بعد ارتطامها بلورينتي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، استمرت محاولات الإسبان لتسجيل هدف التقدم، لكن محاولاتهم لم تكن خطيرة على مرمى السويد.

السويد كادت أن تسجل هدف الانتصار في الدقيقة 61 عندما راوغ إيزاك دفاعات الإسبان، ليرسل كرة عرضية لماركوس بيرج أمام الشباك الخالية، لكنه أهدر الكرة بغرابة.

وفي الدقيقة 90، حرم أولسين حارس مرمى السويد، الإسبان من تحقيق الانتصار، عندما أرسل سارابيا كرة عرضية من الجهة اليمنى، ليقابلها البديل جيرارد مورينو برأسه، لكن حامي عرين فريق إيفرتون تصدى للكرة ببراعة.

وفي الدقيقة 93، انطلق جوردي ألبا بسرعته من الجهة اليسرى ليرسل كرة عرضية، قابلها سارابيا بشكل خاطئ، مهدرًا فرصة تسجيل هدف الفوز للإسبان، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وبتلك النتيجة، تحصل منتخبا إسبانيا والسويد على أول نقطة لهما في البطولة وضعتهما في المركزين الثاني والثالث خلف منتخب سلوفاكيا المتصدر والذي انتصر على بولندا بهدفين لهدف في نفس المجموعة.

يورو 2020 كأس الأمم الأوروبية المنتخب الإسباني مانشستر يونايتد

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