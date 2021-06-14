أبرز تصريحات وزير المالية بشأن الموازنة الجديدة..2.5 مليار جنيه حافزا للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية.. و10 مليارات جنيه تخفيضا فى دعم المواد البترولية بموازنة 2021

ناقش الدكتور محمد معيط وزير المالية، العديد من الموضوعات المتعلقة بالموازنة الجديدة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"، ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز التصريحات:

وزير المالية: 2.5 مليار جنيه حافزا للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية.. فيديو

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك حافز قيمته 2.5 مليار جنيه للعاملين الذين سينتقلون للعاصمة الإدارية الجديدة.



وزير المالية: الدولة تهدف إلى توصيل الغاز الطبيعي لكل موقع في مصر



قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن موازنة الجمهورية الجديدة تنحاز للمواطنين وتمثل نظرة لمستقبل مصر، فضلا عن كونها تتصدى للتضخم.

وزير المالية : 10 مليارات جنيه تخفيضا فى دعم المواد البترولية بموازنة 2021



قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن موازنة الجمهورية الجديدة توفر كل الدعم للمشروعات القومية التي تخدم حياة المواطنين منوها لوجود تخفيض في دعم المواد البترولية بقيمة 10 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة.

معيط: 180 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات بالموازنة الجديدة



قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك 180 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات في الموازنة الجديدة تنفيذًا لاتفاق فض التشابكات، مشيرًا إلى أن القروض نحصل عليها لسد العجز بين المصروفات والإيرادات.

وزير المالية: استيراد أنبوبة الغاز قارب على 200 جنيه..فيديو



أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن استيراد غاز أنبوبة البوتجاز قارب على الـ 200 جنيه في ظل الأسعار الجديدة للبترول عالميًا.