كوبا أمريكا.. ميسي يتقدم للأرجنتين بهدف في شباك تشيلي

تقدم منتخب الأرجنتين على نظيره التشيلي بهدف نظيف، في المباراة التي تجمعهما في الجولة الأولى من المجموعة الأولى في بطولة كوبا أمريكا.

ليونيل ميسي سجل هدف الأرجنتين في الدقيقة 33 من ضربة حرة مباشرة عجز برافو حارس مرمى تشيلي في التعامل معها.

أعلن الأورجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني لمنتخب تشيلي، التشكيل الأساسي لمواجهة الأرجنتين

تشكيل تشيلي لمواجهة الأرجنتين

في حراسة المرمى: كلاوديو برافو

خط الدفاع: ماوريسيو إيسلا - جاري ميديل -جييرمو ماربيان - يوجينيو مينا

خط الوسط: تشارنز أرنجيز - إيريك بولجار - أرتورو فيدال

خط الهجوم: جين مينسيس - كارلوس بالاسيوس - إدواردو فارجاس

تشكيل الأرجنتين لمواجهة تشيلي

وجاء تشكيل منتخب الأرجنتين لمواجهة تشيلي كالآتي:

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: جونزالو مونتيل - لوكاس مارتينيز كوارتا - نيكولاس أوتاميندي - نيكولاس تاجليافيكو

خط الوسط: ليوناردو بارديس - جيوفاني لو سيلسو - رودريجو دي باول

خط الهجوم: ليونيل ميسي - نيكولاس جونزاليس - لوتارو مارتينيز