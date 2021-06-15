متظاهرون يحرقون علم رابطة دول جنوب شرق آسيا مع بدء محاكمة أون سان سو تشي.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها سار حوالي 100 متظاهر في بلدة تاموي في يانجون بميانمار، وهم يهتفون "لننهي الديكتاتورية العسكرية" و "لنقضي على الجيش الفاشي".

وأظهرت اللقطات أنه تم حرق علم يمثل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

من ناحية أخرى، سيتم الاستماع لأول مرة إلى شهادة الزعيمة المخلوعة أون سان سو تشي في محكمة المجلس العسكري .

وقد وجه المجلس العسكري مجموعة متنوعة من التهم ضد الحائزة على جائزة نوبل للسلام.