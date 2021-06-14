راجح داوود بعد فوزه بجائزة الدولة التقديرية: سعيد بها ولم أتوقعها.. فيديو

قال الموسيقار الكبير راجح داوود، الفائز بجائزة الدولة التقديرية، إنه لم يكن يتوقع الجائزة لأن المتقدمين من كبار القامات سواء الفنون أو كافة المجالات في الآداب والعلوم الاجتماعية.



وأضاف "داوود"، خلال استضافته ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "أنا سعيد بها جداً وهو بالأساس ترشيح من مكتبة الإسكندرية والدكتور مصطفى الفقي كان داعماً رئيسياً لي وأشكره وأشكر مكتبة الإسكندرية على ما قدموه".



وأشار: "الدولة تولي اهتماما كبيراً بمجال الفنون لكن خلال السنوات والعقود الماضية بسبب الظروف التي اعترت الأجواء في مصر بين حين وأخر لم تجعل هذا الاهتمام مزدهراً لكنه بدأ يعود الان بشكل ضخم".

وتابع : "الاهتمام بالفنون ليس كلمة نظرية لكن يقابلها الدعم الفني واللوجيستي وميزانيات.. واستطيع الآن أن أقول أن الاهتمام بمجال الفنون والثقافة أخذ منحاً كبيراً من الدولة كون هذا القطاع مهم وفاعل وليس له بديل في الارتقاء بمشاعر الناس ".

