محافظ الجيزة يتفقد مسارات العمل بالمحور المرورى الموازى لشارع الهرم ..شاهد

تفقد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية بعدداً من المحاور الحيوية والتي شملت شوارع خاتم المرسلين ومحمد أنور السادات ( ترسا سابقا ) وكوبرى ترسا والوصلة العلوية المؤدية لمحور المنصورية للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال ووضع الطبقة السطحية للأسفلت ببعض القطاعات.

وخلال الجولة شدد المحافظ على مسئولى الشركات المنفذة بالإسراع من وتيرة العمل ومراعاة الجودة لتسليم الاعمال وفق الجداول الزمنية والمعايير المتفق عليها، على أن يتم الانتهاء من تركيب البلدورات والأرصفة والجزر الوسطى وبلاط الانترلوك وقواعد الأعمدة وتركيب الأعمدة وترميم الأسوار على جانبى الطريق ورفع المخلفات بمحيطها والإنتهاء من أعمال المرافق قبل وضع الطبقة السطحية للأسفلت واتخاذ مايلزم نحو الحفاظ على أعمال الرصف بالقطاعات التى تم رصفها.

كما وجه المحافظ رؤساء الاحياء بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل برفع المخلفات وناتج الاعمال اولاً بأول بمسار التطوير والشوارع الجانبية ، على ان يتم وبالتعاون مع الشركات المنفذة تنفيذ اعمال دهان العقارات وتوفير اماكن لإنتظار السيارات وتطوير الشوارع الجانبية والحفاظ على مساحات مناسبة لسير المركبات بطرق الخدمة الموازية لمطالع ومنازل الكبارى واليوتيرنات .

وذلك لمنع التكدسات المرورية على أن يتم توفير حارة للمرور البطئ أسفل كوبرى ترسا وسرعة الإنتهاء من تركيب وإنارة الأعمدة أعلى الكوبرى و منع إنتظار السيارات فى غير الأماكن المخصصة لها وتوحيد مساحات الأرصفة بطول مسار أعمال التطوير وإزالة اي تعديات للمحال والمنشأت الخاصة ومعارض السيارات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين ومحازاة أسوار المنشأت العامة مع الأرصفة، وسرعة البت فى عدد من الطلبات والشكاوى التى تقدم بها المواطنين خلال الجولة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة ورؤساء أحياء العمرانية والطالبية ورئيس هيئة النظافة والتجميل ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة.

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