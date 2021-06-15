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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة بي تك للتكنولوجيا
مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية

أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انفوجراف يكشف لخريجي الشهادة الإعدادية ، التفاصيل الكاملة عن مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية. 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية تتميز بتعدد تخصصاتها الفنية والهندسية ، فمثلاً تقوم بتدريس تجارة التجزئة (قسم التسويق وأساليب عرض المنتجات، قسم المبيعات وخدمة العملاء، قسم الإمداد والتوريد والخدمات اللوجيستية) .

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لخريجي الإعدادية..انفوجراف عن مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية

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انفوجراف.. تفاصيل مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات لخريجي الإعدادية

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم ، خلال الانفوجراف الذي أعدته ، شروط التقديم والقبول في مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية ، والمميزات التي سيتم الحصول عليها كفرص التعيين بشركات الشريك الصناعي بعد التخرج والتدريب العملي أثناء فترة الدراسة والحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية.

جدير بالذكر أن مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية هي أول مدرسة متخصصة في تجارة التجزئة كتخصص نادر وجديد من نوعه في مصر، وهي المدرسة التي وقع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مشترك مع الدكتور محمود خطاب رئيس مجلس إدارة شركة بي.تك للتجارة والتوزيع، لإطلاق المدرسة.

 

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية  

 صورة استمارة النجاح شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) - بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها - صورة شهادة الميلاد- شهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطالب- عدد 2 صورة شخصية حديثة- طلب التحاق بالمدرسة- صورة بطاقة ولي الأمر.

 

شروط الالتحاق  بـ مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية 


- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2019/2020 بمجموع 250 درجة طبقًا لتنسيق الوزارة.

- ألا تزيد سن الطالب في أكتوبر المقبل عن 18 سنة

- أن يكون مصري الجنسية ولائق طبيًا

- أن يجتاز اختبار القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة وفقًا للطاقة الاستيعابية للمدرسة.

وقد تمت الاستعانة في  مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية ، بأفضل المتخصصين لوضع مناهج الدراسة وكذلك الإدارة الأكاديمية والفنية لتحقيق كل عناصر النجاح المطلوبة لهذه التجربة، وذلك إيمانًا من شركة بي تك بأهمية التعاون بين القطاع الخاص والحكومه في تطوير وتحديث أساليب التعليم، وقيام كل طرف بدوره لتحقيق ما نصبو إليه جميعًا من مستقبل أفضل يليق بمكانة مصر وشعبها.

وقالت وزارة التربية والتعليم : سيتم فتح باب التقديم لجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية في شهر يوليو المقبل.

مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية مدرسة تجارة التجزئة التعليم انفوجراف

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