مؤمن زكريا يوضح آخر تطورات حالته الصحية

كشف مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق، مدى صعوبة مواجهة فريقه مع الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف مؤمن زكريا في تصريحات لبرنامج “أوضة اللبس”، المذاع عبر فضائية “النهار”، أن "كل أطراف نصف نهائي دوري أبطال الأبطال لديهم فرصة في التتويج بالبطولة".

وتابع: "مواجهة الترجي لن تكون سهلة والفريق التونسي أفضل هذا الموسم ولديهم خط وسط قوي وكذلك في الهجوم".

وأوضح مؤمن زكريا أنه يتوقع أن يخوض بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي المباراة بنفس تشكيل مباراة صن داونز.

وأشار مؤمن زكريا إلي تحسن حالته الصحية خلال الفترة الحالية متابعا: "حالتي الصحية في تحسن الحمد لله".