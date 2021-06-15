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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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صندوق تحيا مصر: فتحنا حسابا مخصصا لـ إعمار قطاع غزة

تحيا مصر
تحيا مصر

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، تعليقا على تسليم وزير التعليم العالي، 57 مليون جنيه؛ لدعم مبادرة إعمار غزة، إن محور مواجهة الكوارث والأزمات في الصندوق، توجه خارج الحدود المصرية؛ لتقديم الدعم للأشقاء في فلسطين، لإعادة إعمار غزة .


وأضاف محمد مختار، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى“، أن الصندوق فتح حسابا مخصصا لإعادة إعمار غزة، وهذا جزء من مشاركتنا في مبادرة دعم الفلسطينيين، وإعادة إعمار غزة.

 

وأوضح محمد مختار أن أهم ما يميز عمل الصندوق، أننا على اتصال مباشر بجميع أجهزة الدولة والهيئات، وكل من يريد المشاركة في أي مبادرة تخدم الإنسانية.

 

وأشار محمد مختار إلى أن صندوق تحيا مصر نظم  قافلة بـ130 حاوية، تضم أكثر من 3 آلاف طن من المساعدات والمواد الخاصة بالإغاثة إلى الأشقاء الفلسطينيين.

 

واستقبل اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي للصندوق، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه عدد من قيادات الوزارة؛ لتسليم مساهمات الجامعات والمعاهد الخاصة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة إعمار غزة.


وخلال اللقاء، سلَّم خالد عبد الغفار، شيكات بنكية، بقيمة 57 مليون جنيه، مقدمة من الجامعات والمعاهد الخاصة؛ للمشاركة في مبادرة إعادة إعمار غزة.

وأشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمبادرة الرئيس، مؤكدا الاستجابة الفورية من الجامعات والمعاهد الخاصة لمبادرة رئيس الجمهورية، وتأكيد المجتمع الأكاديمي، على دعم الشعب الفلسطيني؛ كدور تاريخي للشعب المصري وقيادته.
 

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