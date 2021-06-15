راجح داوود: عمري ما فقدت الشغف للإبداع.. وبدونه أكون انتهيت.. فيديو

قال الموسيقار الكبير راجح داوود، الفائز بجائزة الدولة التقديرية، إن الارتقاء بمشاعر الإنسان هو لبنة أساسية مهمة تؤدي إلى الارتقاء بالتعليم والسلوك والثقافة للمواطن.

وأضاف "داوود"، خلال استضافته ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: ""لازال لدي الشغف والحب كونه الوقود الدافع لي لتقديم كل جديد ودونه سأكون متوقف وأصبح صفحة منطوية من صفحات التاريخ".

وأجاب داوود على سؤال الإعلامية لميس الحديدي الذي قالت فيه، :"راجح داوود بينه وبين نفسه بعد الجائزة بيقول لنفسه أنا قدمت إيه؟"، ليرد قائلاً : " بيني وبين نفسي بسأل نفسي وأقول يا ترى أنا أستحقها ولالا ؟.. لأني طول الوقت اشعر أنني أتعلم ولازالت أتعلم وفي لحظة لو شعرت أني اكتفيت سأكون وقتها انتهيت كفنان".

وفجر داوود مفاجأة عن ما يعجب الناس من أعماله قائلاً،: "طول الوقت بحس أن الأعمال اللي بيحبها الناس وبيقبلوا عليها من أعمالي مش كاملة .. لا أتحدث كمتواضع لكن دائماً أقيم نفسي للتحسين والتجويد وهي مسألة بالنسبة لي ليست لها سقف".