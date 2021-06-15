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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لماذا بوجاتي الأنيقة هي معشوقة المشاهير والأثرياء ؟

لماذا بوجاتي الانيقة
لماذا بوجاتي الانيقة هي معشوقة المشاهير و الأثرياء ؟

تعتبر شركة بوجاتي الفرنسية واحدة من أقوى شركات تصنيع السيارات حول العالم، حيث اكتسبت شهرة واسعة وسط شريحة الأثرياء و المشاهير من المجال الفني أو الرياضي، و السؤال هنا هل يعشقها الفنانين لأدائها الفني المميز، كما يراودنا شغف الرياضيين لهذه العلامة التجارية فهل اقتناءها له علاقة بعالم السرعة ؟ 

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لأول مرة.. ظهور بوجاتي شيرون سوبر سبورت بمعرض ميلانو

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بوجاتي تكشف عن نسختها الخارقة Chiron Super Sport| صور

تتكاثر الأسئلة حول الشغف القائم بين إصدارات بوجاتي، لنبدأ رحلتنا و ننطلق إلى الأراضي الفرنسية، لنعود للعام 1909 و هو تاريخ التأسيس لهذه الشركة العريقة، و الغريب في الامر أن الشركة الفرنسية و التي اتخذت مدينة مولشيم عاصمة لها، تأسست على يد رجل إيطالي يدعى ايتور بوجاتي.

 

في بداية الامر كانت بوجاتي تسعى لتصنيع الطرازات فائقة السرعة الخاصة بعالم السيارات، و لكن يبدو أن الحرب العالمية الثانية كان لها رأي اخر، حيث فشلت في القيام بهذا الأمر، بعد أن وقعت في ضائقة مالية كما هو الحال للعديد من شركات تصنيع السيارات الاخرى، و لكنها استطاعت أن تنتج اخر اصدار لسياراتها تحديدًا في العام 1950.

 

و لكن الأمر لم يقف عند هذه النقطة، حيث اتجهت بوجاتي إلى صناعة الطائرات  لتدخل رحلة جيدة من المهام، و بعد العديد من الصولات و الجولات أصبحت بوجاتي تعمل تحت رعاية العملاق الألماني فولكس فاجن، لتنطلق العديد من الطرازات القوية و التي استطاعت أن تحقق شهرة كبيرة لقدراتها الهائلة.

 

و من بين الصادرات فائقة السرعة تأتي النسخة بوجاتي فيرون، و التي انطلقت إلى الأضواء في عام 2005 ، حيث تم تصنيفها بأقوى سيارة في العالم، و تمتعت هذه السيارة بمحرك من 12 اسطوانة، متصل بعدد 4 شواحن توربينية، تستطيع لأن نتنج قوة قدرها 1001 حصان، مع سرعة قصوى تصل إلى 407 كيلومتر في الساعة.

 

كريستيانو رونالدو و بوجاتي الخارقة 

 

و بين الإصدارات القوية لـ بوجاتي و عالم كرة القدم و السرعة، يستحوذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على النسخة الخارقة بوجاتي شينتوديتشي، و تعد هي واحدة من اصل 10 نسخ فقط حول العالم، حيث يبلغ سعرها نحو 8 ملايين يورو.

 

و تعمل بوغاتي شينتوديتشي بمحرك من 16 اسطوانة، مع سرعة قصوى تصل إلى 380 كيلومتر في الساعة، و من خلال هذه القدرات الفنية يمكنها الانطلاق من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم خلال فترة زمنية مدتها 2.4 ثانية فقط.

بوجاتي بوجاتي الفرنسية المشاهير السيارات فائقة السرعة فولكس فاجن

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