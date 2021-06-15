غدا.. دورة تدريبية حول نظام الساعات المعتمدة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان

أطلق مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر يونيو 2021، التي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بها وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

ومن هذه الدورات التدريبية يتابع المركز دورة تدريبية حول “نظام الساعات المعتمدة”، وذلك في تمام الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بنظام الـ"أون لاين" غدا وبغد غدٍ، 16 و17 يونيو.



وتقام هذه الدورة عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"؛ تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .



وقد نوه مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان انه على المهتمين بالدورات التدريبية من العاملين بالجامعة، متابعة صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”؛ لمعرفة خريطة الدورات الشهرية و طرق الحجز .



جدير بالذكر أنه من المقرر أن تنتهى كليات جامعة حلوان من امتحانات الفصل الدراسى الأول لمرحلتى الدراسات العليا والبكالوريوس منتصف شهر يوليو الجاري.