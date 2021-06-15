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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لعشاق التصوير..ميزة إبداعية في هاتف أوبو Oppo Reno5 F

لعشاق التصوير..ميزة
لعشاق التصوير..ميزة إبداعية في هاتف أوبو Oppo Reno5 F

قال نيكي تشين،مدير تسويق شركة أوبو الصينية فى ماليزيا إن سلسلة هواتف رينو Reno تحظى بشعبية كبيرة من المستخدمين باعتبارها هواتف مصممة لتعزيز حبهم للحياة الإجتماعية وطموحاتهم فى الدراسة والعمل، كما أنها تعمل على إبراز ميزات عملائها الراغبيبن فى التقاط الفيديو، حيث تستطيع هواتف Reno تصويرو إنتاج فيديوهات إبداعية. 


وبحسب ما ذكرت صحيفة  The Borneo Post فإن هاتف Reno5 F قد تم تصميمه من شركة أوبو oppo  للباحثين عن هاتف قوي، كما أنه يتميز بكاميرا متطورة مع أداء أعلى من جميع أجهزة أوبو السابقة بفضل خاصية Dual-View Video المناسبة لعشاق التصوير، كما يأتي مع بطارية ذات سعة أعلى.

 

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يأتي هاتف هاتف Reno5 F بميزة إبداعية لعشاق التصوير ومدوني الفيديو والأشخاص الذين يعتمدون على هواتفهم لتسجيل حياتهم اليومية، تقدم اوبو OPPO  طريقة جديدة أكثر إبداعاً حيث تقوم خاصية الفيديو فى تسجيل مزدوج من خلال عرض لقطات من الكاميرا الأمامية والخلفية في وقت واحد من خلال خاصية Dual-View Video وهي ميزة إضافية للمستخدمين تقوم بإلتقاط الحدث الواحد من منظورين أحدهما يظهر المشهد كامل والمنظور.

 

أما الآخر فيعرض مشهد مقرب، حيث تلتقط الكاميرا الوسطى مشهد كامل، بينما تلتقط الكاميرا العلوية المشهد المقرب، وتعتبر هذه الميزة هى من يبحث عنها عشاق تصوير الحفلات والمناسبات الخاصة، حيث يستطيع أن يقوم بتصوير الحدث وكذلك التركيز على شخص محدد، كما أنه يحتوي على ميزة EIS Steady Video التي تضمن تسجيلًا مستقرًا لمقاطع الفيديو.

 

يتميز هاتف  Reno5 F ، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.4 بوصة، وبدقة عرض FHD +، بالإضافة لنوتش على شكل لكاميرا السيلفي التي تأتي بدقة 32  ميجابيكسل.

 

ويعمل هاتف Reno5 F ، بواسطة معالج كوالكم من نوع Snapdragon 720G ، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

 

وسيحزم هاتف Reno5 F ، بطارية 4310 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 50 واط، يتم شحنها عبر منفذ USB-C، وسيعمل الجهاز على نظام التشغيل أندرويد 11.


ويحتوي الجزء الخلفي، من هاتف Reno5 F ، على كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، متصلة بعدسة فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.
 

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