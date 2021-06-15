رشا إسحق توضح كواليس اجتماع لجنة حقوق الشيوخ بالوفد البرلماني الأوزباكستاني

استقبل اليوم أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ وفدا برلمانيا من دولة أوزبكستان برئاسة النائبة عالية يونسوفا أمين البرلمان بجمهورية أوزبكستان و المسئولة عن حقوق الانسان و لطف الدين خوجة القائم بأعمال سفارة أوزبكستان في القاهرة.

أكدت رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ أنه تم خلال اللقاء الترحيب بأهمية تعزيز التعاون بين البرلمانين و التأكيد على أهمية استمرار وتيرة الزيارات رفيعة المستوي بين الدولتين و خاصة بعد زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لجمهورية أوزبكستان في نهاية عام ٢٠١٨.



وقالت إن مصر من أوائل الدول العربية التي اعترفت باستقلال أوزبكستان عام ١٩٩١ و تم عقد مجموعة من التفاقات بين البلدين عام ١٩٩٥ لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.



واضافت “أسحق”، "نرحب باستمرار مساعي تعزيز العلاقات التاريخية بين الدولتين و الشعبين و خاصة علي المستوي السياسي و التنسيق الثنائي في العديد من الموضوعات ذات الاهمية سواء في مجالات حقوق الانسان او الامن و مكافحة الفكر المتطرف و الارهاب".



واكدت أن اللجنة تأمل فتح مجالات محتملة للتعاون الاقتصادي بين الدولتين و خاصة في مجال الطاقة المتجددة و مجال السياحة و مجال البناء و العقارات و مجال الادوية و الانتاج الصيدلي و المراكز الطبية.



وتابعت حديثها :"نرحب برئيس جمهورية اوزبكستان لزيارة مصر و عقد قمة ثنائية يتم من خلالها تعزيز العلاقات و تحقيق المزيد من الزخم لدفع العلاقات الثنائية الي الامام".



وقالت إنه تم استعراض خلال الاجتماع الخطي السريعة التي قامت بها مصر في مجال حقوق الانسان و خاصة في السنوات الاخيرة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال اطلاق العديد من المبادرات و برامج الحماية الاجتماعية.



وتابعت أنه تم ايضا ابراز من تم انجازه في ملف تعزيز حقوق المرأة و اهم المكتسبات التي حصلت عليها المرأة منذ عامى٢٠١٤ و حتي الان بالاضافة للاهتمام بحقوق الطفل و المعاقين و المسنين من خلال المجالس القومية المتخصصة و الهيئات و الوزارات المعنية .