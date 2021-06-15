طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان يبتكرون مشروعات علمية فريدة.. والكلية تأكد على المتابعة الدائمة للمشاريع الطلابية

* اشحن تليفونك بتلاجة وشمعة: مشروع طلابي بكلية تكنولوجيا التعليم جامعة حلوان



* بالفيديو.. طلاب جامعة حلوان يبتكرون "مرايا" تكشف عن مرضى كورونا



* عميد كلية التكنولوجيا والتعليم نتابع أعمال الطلاب الابتكارية بإهتمام

إستطاع طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان من تقديم العديد من المشروعات والابتكارات التى إنجزواها خلال ما تعمله ودرسة على مدار العام حيث جاءت هذه المشروعات من نتاج جهدهم حيق قدموا:

ابتكر طلاب قسم تكنولوجيا الإلكترونيات بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان “مرايا” تقوم بقياس عدد ضربات القلب وتستخدم في الكشف عن الأشخاص المصابين بفيروس كوفيد 19 (كورونا).

جاء هذا الابتكار تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور ابراهيم لطفي عميد الكلية، وتحت إشراف الدكتور مصطفى الطوخي رئيس قسم تكنولوجيا الالكترونيات، والدكتور محمد عبد الدايم .

وقال الطالب كريم شداد الطالب بالفرقة الثانية قسم تكنولوجيا الإلكترونيات إن الغرض من المرايا هو معرفة نسبة الأكسجين في الدم وقياس نبضات القلب للمريض و هل هو مصاب بفيروس كورونا أم لا.



وأوضح الطالب كريم شداد عبر تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه استوحي فكرة المرايا الذكية من خلال متابعته لمسلسل النهاية للفنان يوسف الشريف الذي عرض في شهر رمضان قبل الماضى، والذى كانت تدور أحداثه فى المستقبل حيث اصبحت جميع أشكال الحياة تعتمد على التكنولوجيا .

ومن هنا داعبت الفكرة مخيلته، ليقوم بالبحث فى الكتب والمراجع العلمية مستعينا بأساتذته فى الكلية لتصميم المرايا، وأثناء العمل على المشروع أصيب بفيروس كورونا الامر الذى جعله يوقف العمل على مشروعه حتى يتماثل للشفاء.

وأثناء رحلة العلاج عمل التحاليل والاشعات بسؤال الطبيب المعالج له اكتشف انه يتم الكشف عن مرضى كورونا من خلال قياس معدل ضربات القلب للشخص وانه فى حالة إصابة الشخص بفيروس كورونا يكون معدل ضربات قلبه أقل من 95 وأن هذا هو أول التحاليل التى يقوم بها الدكتور لتشخيص فيروس كورونا .



وأضاف الطالب كريم شداد انه عمل مشروعه بجهده الذاتي بالكامل ومن أمواله الخاصة وانه كان يريد إضافة العديد من المزايا الاخري للمرايا لكنه لم يستطع لكثرة التكاليف التى لا يستطيع أن يوفرها فهو ما زال طالبا فى الفرقة الثانية بالكلية، ويمكن التحكم في المرايا من ابلكيشن علي الموبايل ومن خلال الابلكيشن يتمكن الدكتور من متابعة حالة المريض من أي مكان في العالم.



أكد “شداد” أن المرايا تقوم بدور تشخيصي للشخص المريض لتكتشف المرض فيمكن أن يكون الشخص المصاب فى غرفة بالعزل إذا كان مصابا بكورونا وبصحبته المرآة فيقيم نفسه ويتم تشخيصه وإرسال بيانات حالته الى الطبيب المعالج عن طريق الابلكيشن.

كما طور طلاب قسم تكنولوجيا الإلكترونيات بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوانـ، فكرة جديدة لتوليد الطاقة الكهربئة من خلال عكس نظرية الطاقة الشمسية والالواح الشمسية حيث أستطاعوا إنتاج طاقة كهربائية من خلال الفرق فى دراجة الحرارة العالية والمنحفضة .



وقال الطالب عمار محمد الطالب بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان أنه قام على العمل على مشروع توليد الطاقة الكهربائية عبر التبادل الحراري فى أشبه الموصلات، وان الهدف من المشروع هو انتاج طاقة كهربائية نظيفه مثل الواح الطاقه الشمسيه .



وأضاف عمار عبر تصريحات خاصة ل"صدي البلد" أن مميزات المشروع هو تقلل من عمليه الاحتباس الحراري الناتج من عمليات عوادم السيارات والمصانع، وانتاج طاقة كهربائية نظيفه .



وأكد الطالب بكلية التكنولوجيا و التعليم أننا أستطعنا عبر التجارب المعملية أن ننتج طاقة كهربائية من خلال الفرق بين درجات الحراة العالية والمنخفضة واننا يمكن أن نستفيد من هذا المشروع أذا وضعنه فى البحار فمن المعلوم أن هناك إختلاف فى درجات الحرارة على سطح المياه وأعماقه.



كما أشار عمار أنه قد أستوحي هذا المشروع من خلال بحث قد نشر فى كلية الهندسة بالهند ولكن كان قد أعطى بعض النتائج الغير دقيقة وحدث به بعض المشاكل ، وانه حاول أن يتلافى جميع المشاكل للى كانت قد حدث فى البحث الذى نشر فى الهند وقاموا بحلها .



وأوضح الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم أن متابعة أعمال الطلاب الابتكارية تعطي لهم حافز قوي علي الاستمرار في التقدم والازدهار والنهوض بمجتمعهم وقد أوضح د . محمد عبد الدايم أنه تم تنفيذ الفكرة ضمن مقرر مادة الدوائر الإلكترونية العملي للفرقة الثانية قسم تكنولوجيا الإلكترونيات مع التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.