حملة مسائية لإزالة التعديات والأكشاك المخالفة بنطاق مدينة سفاجا في البحر الأحمر

أشرفت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، مساء اليوم، على حملة إزالة لاحد الاكشاك المخالفة، وذلك بناءً على الشكوى المقدمة من بعض الأهالي القاطنين بشارع خلف مجلس المدينة بقيام أحد المواطنين بالتعدي وتوسعة محيط كشك دون أوراق رسمية أو ترخيص.



أوضحت رئيس المدينة أن حملة إزالة الإشغالات المرورية، تأتي في إطار السعي نحو القضاء على الإشغالات واستعادة هيبة الدولة.

وأشارت المغربي إلي أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين دون محاباة لاحد، حيث شارك في الإزالة عدد من الإدارات التنفيذية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر لإزالة الإشغالات والمخالفات والتعديات بالشوارع ومتابعة اللواء محمد بنداري السكرتير العام للمحافظة

كما بحثت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، 35 شكوى وطلبا للمواطنين، خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوحدة المحلية، اليوم الاثنين، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لشكاوى المواطنين.

وبحثت "رئيس المدينة" في حضور مدير الإدارة القانونية ومهندسي الإدارة الهندسية ومدير إدارة المتابعة، المتابعة الميدانية ومدير إدارة الأملاك ، عددًا من هذه الشكاوى، وأعطت تعليمات فورية أثناء اللقاء بالخروج لمعاينة بعض الحالات والبت فيها، وتمت إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص.

وشددت المغربي، على مديري الإدارات المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية، بضرورة التواصل مع المواطنين، والعمل على حل المشكلات بشكل عاجل وفوري، وتحسين المرافق والخدمات.

وكلفت "رئيس المدينة"، الإدارات المختصة بعمل معاينة للأسر والحالات التي تحتاج إلى مساعدات مادية وصحية لسرعة تقديم الدعم لهم، وتم استقبال عدد من أهالي منطقة زرزارة وممن تقدموا للتصالحات في مخالفات البناء.