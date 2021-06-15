300 ألف متر مكعب في اليوم.. تفاصيل إنشاء محطات مياه عملاقة في سيناء

كشف سعيد بده رئيس شركة مياه الشرب بشمال وجنوب سيناء، تفاصيل بدء تشغيل محطات مياه عملاقة على أرض سيناء تغطي مناطق شمال ووسط سيناء.



وقال سعيد بده في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، أنه منذ تولي الرئيس السيسي الحكم منذ 7 سنوات يهتم بشكل كبير بإحداث تنمية متكاملة ومستدامة في شبه جزيرة سيناء .

وأضاف سعيد بده:" يتم انشاء محطة عملاقة في سيناء بطاقة 300 ألف متر مكعب في اليوم والمرحلة الأولى منها 100 الف متر مكعب في اليوم وسوف تمد المياه لـ مدينة العريش والشيخ زويد ورفح الجديدة وصولا إلى الحسنة في وسط سيناء".

وتاع سعيد بده :" منذ بدء احداث التنمية المتكاملة والمستدامة تم انشاء عدد 4 محطات تحلية مياه البحر في مدينة العريش بطاقة 25 ألف متر مكعب في اليوم، ومحطة في الشيخ زويد بطاقة 5000 متر مكعب في اليوم ".

واكلم سعيد بده:" تم انشاء 4 مواقع جديدة ومحطات مياه كاملة وشاملة في وسط سيناء بالحسنة، بالإضافة لمحطة ابار اخرى في قرية بمنطقة رمانة التابعة لمركز بئر العبد ".

ولفت سعيد بده:" خلال الفترة المقبلة سيتم تم انشاء 2 محطة مياة الأولى في مدينة الطور بطاقة 30 ألف متر مكعب في اليوم، والثانية في منطقة شرم الشيخ".