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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التو شو.. تعليق ناري من عصام الشوالي على مباراة الأهلي والترجي.. وزير المالية: 2.5 مليار جنيه حافزا للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصد لكم ابرزها خلال التقرير التالي:
 

الزراعة تعلق على واقعة إلقاء الطماطم في أحد المصارف بالشرقية

كشف محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، تفاصيل واقعة التخلص من محصول الطماطم في أحد المصارف في محافظة الشرقية .


أحمد موسى: الوضع في لبنان محزن ويذكرنا بحكم الإخوان

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الوضع في لبنان مدعاة للحزن، واللبنانيون يعيشون وضعًا سياسيًا واقتصاديًا صعبًا.
 

العليا للفيروسات: "اللي اتصاب بكورونا ممكن ميخدش اللقاح أو يأخذ جرعة واحدة"

أكد الدكتور عادل خطاب، وأستاذ الأمراض الصدرية وعضو اللجنة العليا للفيروسات، أن هناك طرح بالحصول على جرعتين من لقاحين مختلفين ضد فيروس كورونا، مشددًا على أن بعض البلدان لم تعترف بالتطعيم الصيني وتمنع المواطنين المتطعمين به من الدخول، ويأتي هذا على الرغم من أن اللقاح الصيني يصل على موافقة طؤاري من منظمة الصحة العالمية.
 

عمرو أديب عن العلاقات المصرية القطرية: الدنيا بتتغير

علق الإعلامي عمرو أديب، على عرض قناة الجزيرة القطرية مقتطفات لحوار وزير الخارجية المصري، قائلا "مش مصدق.. الدنيا بتتغير".
 

البداية بـ 25 ألف.. وزير قطاع الأعمال: بدء إنتاج السيارة الكهربائية أغسطس 2022

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أن بدء انتاج تجريبي بأول سيارة كهربائية مصرية بداية من يوليو أو أغسطس عام 2022، مشيرًا إلى أن هذا الانتاج سيكون تجريبي بـ 100 سيارة، إلى أن يبدأ الانتاج بطاقة فعلية تصل لـ 25 ألف سيارة كهربائية في السنة.
 

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ فاطمة كشري.. فيديو

كشف الفنان أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، ونقيب المهن التمثيلية، الحالة الصحية للفنانة فاطمة كشري.
 

آه لو لعبت يا زهر.. تعليق ناري من عصام الشوالي على مباراة الأهلي والترجي

قال المعلق الرياضي عصام الشوالي أن مباراة الأهلي والترجي من أكبر المباريات في بطولة دوري أبطال أفريقيا والأكثر تكرارا في البطولة، مؤكدا أن الأهلي سيصل غدا إلى تونس.
 

وزير المالية: 2.5 مليار جنيه حافزا للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية.. فيديو

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك حافز قيمته 2.5 مليار جنيه للعاملين الذين سينتقلون للعاصمة الإدارية الجديدة.

محافظة الشرقية وزارة الزراعة فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية اللقاح الصيني أحمد موسى وزير الخارجية عضو اللجنة العليا للفيروسات

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