رقم مرعب.. أكثر من 600 ألف شخص ماتوا بكورونا في بلدٍ واحد

بلغ مجموع الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، أكثر من 600 ألف شخص، بعد اجراء آخر حصيلة رسمية، وذلك في ارتفاع كبير لأعداد المتوفين، بعد عام ونصف من ظهور الوباء.

ووفق ما ذكرت صحف أمريكية، فإن الـ 600 ألف وفاة رقم كبير لأعداد الضحايا، إلا إن هذا الرقم تباطأ خلال الشهور الماضية؛ بعدما كان مرشحًا لأن يكون أكبر من ذلك، إذا لم يكن هناك توزيع سريع وكبير للقاحات في الولايات المتحدة، والذي أثر بشكل كبير على معدل وفيات كوفيد-19 في البلاد.

وفي المقابل، يهدد تباطؤ معدلات التطعيم هدف إدارة بايدن المتمثل في حصول 70 في المئة من البالغين الأمريكيين على جرعة واحدة على الأقل، وتطعيم 160 مليونا بالكامل بحلول الرابع من يوليو.



وعلى الرغم من انخفاض حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 في معظم أنحاء البلاد، إلا أن ثماني ولايات تشهد زيادات - وسبع منها لديها معدلات تطعيم أقل من المتوسط ​​، حسبما كشفت بيانات جديدة.

وشهدت ألاباما ، وأركنساس ، وهاواي ، وميسوري ، ونيفادا ، وتكساس ، ويوتا ، ووايومنج ارتفاع متوسطات معدلات الإصابة لمدة 7 أيام، عن الأسبوعين الماضيين، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وجميع الولايات- باستثناء هاواي- سجلت معدلات تطعيم أقل من المتوسط ​​الأمريكي البالغ 43٪، تم تطعيمهم بالكامل ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتشهد بعض الولايات زيادة في المناعة بعد ارتفاع معدلات الانتشار الطبيعي للمرض الذي قتل حتى الآن مئات الآلاف من الأمريكيين.

وقال الدكتور توماس دوبس ، مسؤول الصحة بولاية ميسيسيبي: "نحن بالتأكيد نحصل على بعض الفوائد السكانية من حالاتنا السابقة، لكننا دفعنا ثمنها، لقد دفعنا ثمنها بالموت".

وفي غضون ذلك ، يشعر أكثر من 70٪ من الأمريكيين - الملقحين وغير الملقحين - بالراحة في التجمع مع الأصدقاء الآن، مقارنة بأكثر من 40٪ في مارس، وفقًا لاستطلاع أجرته شبكة “سي بي إس” يوم الجمعة.

لكن 29٪ من الجمهوريين الذين أجابوا على الاستطلاع يقولون إنه ليس لديهم خطط للتطعيم ، بينما يقول ما يزيد قليلاً عن 20٪ من المستقلين و 5٪ من الديمقراطيين نفس الشيء، وأهم الأسباب التي تدفع 50٪ لعدم أخذ التطعيم؛ هو- وفقا لقولهم- أنهم “ينتظرون ليروا ما سيحدث”.