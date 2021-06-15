التعليم تخاطب المديريات لجمع بيانات 300 معلم بالمدارس المصرية لهذا السبب

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لجميع مديري التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي العام والفني بالمديريات التعليمية ، شددت خلالها على ضرورة التنسيق مع مدير إدارة التربية الخاصة (الدمج التعليمي ) لـ ترشيح :

-100 معلم من مدارس التعليم الابتدائي من كل ادارة تعليمية

-100 معلم من مدارس التعليم الاعدادي من كل ادارة تعليمية

- 50 معلم من مدارس التعليم الثانوي العام من كل ادارة تعليمية

- 50 معلم من مدارس التعليم الفني من كل ادارة تعليمية

يأتي ذلك بناءا على تعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن تطوير العملية التعليمية للطلاب من ذوي الاعاقة وغير ذوي الاعاقة ، والعمل على رفع كفاءة المعلمين بالتعليم الاساسي والثانوي والفني لكي يتمكنوا من آداء الدور المكلفين به مع هذه الفئات (الطلاب ذوي الاعاقات البسيطة المدمجين بالتعليم العام والفني على نظام الدمج التعليمي)

وأكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن يتم ارسال هذه البيانات في شكل نسخة ورقية معتمدة ومختومة بشعار الجمهورية ، وملف وورد او اكسل على قرص ضوئي وتسليمه بالادارة المركزية لشئون التربية الخاصة بالوزارة بمعرفة مدير إدارة التربية الخاصة وذلك في موعد أقصاه الخميس 24 يونيو 2021

وعلى جانب آخر .. كان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه أصبح واضحا للجميع من يريد مصلحة ابنائنا، ومن هم المحرضين والمتطاولين الذين يستخدمون السوشيال ميديا لأغراض مشبوهة.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له على جروب رابطة شباب معلمي مصر: “لقد رصدنا منذ بدء التطوير كل هؤلاء المحرضين، ولكن الاهم أن نتكاتف جميعا من أجل احداث ثورة لخدمة الطلاب، لإيقاف نزيف العقول ومن أجل مساعدة جيل كامل لم يحصل “للأسف” على التوجيه المناسب لسنوات”.

وأضاف وزير التربية والتعليم: “نحن نجتهد من أجل انقاذ هذا الجيل و وضعه على الطريق الصحيح ومن أجل أن نساعدهم على مستقبل أفضل لهم ولمصرنا الحبيبة”.

على جانب آخر، كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أكد أن مواصفات البابل شيت الخاصة بامتحانات الثانوية العامة ، يتم العمل عليها حاليا.



وقال وزير التربية والتعليم: إن هدف الامتحان التجريبي المقرر عقده لطلاب الثانوية العامة يوم ٢١ يونيو 2021 ، هو تدريب الطلاب على إجابة الامتحان بطريقة البابل شيت.

وأضاف وزير التربية والتعليم انه بالنسبة للطلاب الذين يرغبون في التدريب على طريقة “ بابل شيت " من الان قبل الامتحان التجريبي ، فإنه يمكن طباعة أى بابل شيت من الانترنت للتدريب عليه الى ان يبدأ الامتحان التجريبي.

وعبر وزير التربية والتعليم عن تعجبه من إصرار أولياء الأمور على تكرار سؤال (ولادنا يتدربوا ازاي على أسلوب البابل شيت قبل الامتحان؟)، قائلا: تظليل دوائر الإجابات في البابل شيت لا يحتاج تدريب لطالب بالغ على مشارف الجامعة".

وتساءل وزير التعليم متعجبا: “لماذا تتكلم الأمهات بالنيابة عن الطلاب؟.. هل تعلموا ان يوم واحد من الامتحان التجريبي للثانوية العامة يتطلب طباعة مليون بابل شيت؟.. وهل تعلموا ان الامتحان النهائي يتطلب طباعة ونقل وتوزيع ٩ مليون بابل شيت؟.. وهل تعلموا ان يوم واحد في الامتحان التجريبي يتطلب طباعة وتوزيع ٩٠٠ الف كراسة امتحان؟.. يعني تكاليف باهظة ولوجستيات هائلة وهناك جيش من الزملاء يعملون ليل نهار ، وبالتالي ارجو ان نتفهم ان التنفيذ شديد التعقيد والصعوبة ويجب لا نكثر من الطلبات اللانهائية!”.