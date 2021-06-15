عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تخاطب المديريات لجمع بيانات 300 معلم بالمدارس المصرية لهذا السبب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لجميع مديري التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي العام والفني بالمديريات التعليمية ، شددت خلالها على ضرورة التنسيق مع مدير إدارة التربية الخاصة (الدمج التعليمي ) لـ ترشيح :

-100 معلم من مدارس التعليم الابتدائي من كل ادارة تعليمية
-100 معلم من مدارس التعليم الاعدادي من كل ادارة تعليمية
- 50 معلم من مدارس التعليم الثانوي العام من كل ادارة تعليمية
- 50 معلم من مدارس التعليم الفني من كل ادارة تعليمية

txt

وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة : الدروس الخصوصية لن تساعدكم في حل الأسئلة الجديدة

txt

وزير التعليم: لن نسمح للطلاب باصطحاب كتب القصة والنحو في لجان امتحانات الثانوية العامة

يأتي ذلك بناءا على تعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن تطوير العملية التعليمية للطلاب من ذوي الاعاقة وغير ذوي الاعاقة ، والعمل على رفع كفاءة المعلمين بالتعليم الاساسي والثانوي والفني لكي يتمكنوا من آداء الدور المكلفين به مع هذه الفئات (الطلاب ذوي الاعاقات البسيطة المدمجين بالتعليم العام والفني على نظام الدمج التعليمي)

وأكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن يتم ارسال هذه البيانات في شكل نسخة ورقية معتمدة ومختومة بشعار الجمهورية ، وملف وورد او اكسل على قرص ضوئي وتسليمه بالادارة المركزية لشئون التربية الخاصة بالوزارة بمعرفة مدير إدارة التربية الخاصة وذلك في موعد أقصاه الخميس 24 يونيو 2021

وعلى جانب آخر .. كان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه أصبح واضحا للجميع من يريد مصلحة ابنائنا، ومن هم المحرضين والمتطاولين الذين يستخدمون السوشيال ميديا لأغراض مشبوهة.

 

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له على جروب رابطة شباب معلمي مصر: “لقد رصدنا منذ بدء التطوير كل هؤلاء المحرضين، ولكن الاهم أن نتكاتف جميعا من أجل احداث ثورة لخدمة الطلاب، لإيقاف نزيف العقول ومن أجل مساعدة جيل كامل لم يحصل “للأسف” على التوجيه المناسب لسنوات”.

 

وأضاف وزير التربية والتعليم: “نحن نجتهد من أجل انقاذ هذا الجيل و وضعه على الطريق الصحيح ومن أجل أن نساعدهم على مستقبل أفضل لهم ولمصرنا الحبيبة”.

 

على جانب آخر، كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أكد أن مواصفات البابل شيت الخاصة بامتحانات الثانوية العامة ، يتم العمل عليها حاليا.


وقال وزير التربية والتعليم: إن هدف الامتحان التجريبي المقرر عقده لطلاب الثانوية العامة يوم ٢١ يونيو 2021 ، هو تدريب الطلاب على إجابة الامتحان بطريقة البابل شيت.

 

وأضاف وزير التربية والتعليم انه بالنسبة للطلاب الذين يرغبون في التدريب على طريقة “ بابل شيت "  من الان قبل الامتحان التجريبي ، فإنه يمكن  طباعة أى بابل شيت من الانترنت للتدريب عليه الى ان يبدأ الامتحان التجريبي.

 

وعبر وزير التربية والتعليم عن تعجبه من إصرار أولياء الأمور على تكرار سؤال (ولادنا يتدربوا ازاي على أسلوب البابل شيت قبل الامتحان؟)، قائلا: تظليل دوائر الإجابات في البابل شيت لا يحتاج تدريب لطالب بالغ على مشارف الجامعة".

 

وتساءل وزير التعليم متعجبا: “لماذا تتكلم الأمهات بالنيابة عن الطلاب؟.. هل تعلموا ان يوم واحد من الامتحان التجريبي للثانوية العامة يتطلب طباعة مليون بابل شيت؟.. وهل تعلموا ان الامتحان النهائي يتطلب طباعة ونقل وتوزيع ٩ مليون بابل شيت؟.. وهل تعلموا ان يوم واحد في الامتحان التجريبي يتطلب طباعة وتوزيع ٩٠٠ الف كراسة امتحان؟..  يعني تكاليف باهظة ولوجستيات هائلة وهناك جيش من الزملاء يعملون ليل نهار ، وبالتالي ارجو ان نتفهم ان التنفيذ شديد التعقيد والصعوبة ويجب لا نكثر من الطلبات اللانهائية!”.

 

التعليم ترشيح تطوير العملية التعليمية ذوي الإعاقة المعلمين

ترشيحاتنا

تطوير تقنية بدون لمس للكشف المبكر عن أمراض العيون

تعرف على حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 15-6-2021

بينت يتفاخر بقتل العرب.. عارضة أزياء شهيرة تهاجم رئيس حكومة إسرائيل الجديد

انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء ..اليوم

اليوم.. انطلاق مؤتمر "احميها من الختان" بمحافظة القاهرة

حسام زكي: الجامعة العربية تدعم كل الخيارات المطروحة من مصر والسودان لحل أزمة سد إثيوبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دينا جديدة في حياة الهضبة.. عمرو دياب يعيش قصة حب مع مصورة شابة

التفاصيل الكاملة.. بعد قليل محمد حسين يعقوب أمام الجنايات بأمر ضبط وإحضار

فضل قراءة سورة الإخلاص 11 مرة بعد الفجر.. داوم عليها 3 أيام لترى العجب

خلي بالك.. استمرار إغلاق مطلع الدائري من الأوتوستراد باتجاه المنيب

الغسل من الجنابة بالصابون واجب في هذه الحالة.. وبدونه يبطل

لجمالهن.. جزار يذبح 20 سيدة ويتناول لحومهن بعد طهيها

أنت مين أنت متساويش.. إيهاب فهمي يتسبب في بكاء أحمد بدير

انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء ..اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلك الأول أحلى.. إليسا تثير غضب الجمهور بصورة تكشف تغير ملامحها

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

تعرف على أول معلومات عن الأتوبيس الترددي BRT بديل الميكروباص أعلى الدائري

منها مرض القلب.. انتبه لظهور هذه البقع على الأظافر

فيديو

فيديوجراف.. الموعد الجديد لـ مباراة الأهلي والترجي وأزمة موسيماني مع الحكم

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

مثلث برمودا المصري.. قصة شارع العفاريت في دمياط

سفاح المكسيك ذبح 20 سيدة وتناول لحومهن .. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ