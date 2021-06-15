أخبار التكنولوجيا.. ميزة في فيس بوك تحمي حسابك من الاختراق.. و10 هواتف ذكية تحتل التريند هذا الشهر

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها.



زادت في الفترة الأخيرة، عمليات القرصنة الإلكترونية خاصة على حسابات التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك Facebook ، والتي أصبحت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمعلومات والبيانات الشخصية وأرقام الهواتف الشخصية الخاصة بالمستخدمين، والتي عند اختراق الحساب يستطيع الهاكرز من خلالها الحصول على الحسابات البنكية وبالتالي سرقة أصحابها.



أطلقت شركة Motorola موتورولا الأمريكية، منذ أيام قليلة، هاتفها المميز من الفئة المتوسطة Moto G Stylus 5G الذي يأتي بعدد من المواصفات الجيدة مع سعر مناسب بالإضافة إلى الأداء القوي الذي يتمتع به المعالج.

يعتبر هاتف iPhone 12 Pro Max من شركة آبل الأمريكية الهاتف الثاني علي مستوى العالم من حيث الهواتف الأكثر مبيعا وذلك بعد هاتف iPhone 12 الذى جاء معه في نفس السلسلة، وذلك لتمتع الهاتف بإمكانات ضخمة للغاية.



قال نيكي تشين،مدير تسويق شركة أوبو الصينية فى ماليزيا إن سلسلة هواتف رينو Reno تحظى بشعبية كبيرة من المستخدمين باعتبارها هواتف مصممة لتعزيز حبهم للحياة الإجتماعية وطموحاتهم فى الدراسة والعمل، كما أنها تعمل على إبراز ميزات عملائها الراغبين فى التقاط الفيديو، حيث تستطيع هواتف Reno تصويرو إنتاج فيديوهات إبداعية.



يتمتع نظام التشغيل iOS الخاص بهواتف الآيفون بحماية كبيرة ضد الثغرات والفيروسات والتي من الممكن أن تتعرضلها هواتف الأندرويد بكثرة، ولكن ما لايعرفه مستخدمو الآيفون أن هواتفهم قد تتعرض لمشكلات أمنية كبيرة واختاقات متعددة دون علمهم.



استطاعت عدد من الهواتف الذكية التي تم إطلاقها مؤخرا أن تتفوق على نفسها، وتنال إعجاب المستخدمين وتحقق مبيعات هائلة، بعد طرحها فى الأسواق، وكانت قادرة على تلبية احتياجات المستخدمين لتتصدر التريند هذا الشهر.