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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب: التطوير في برنامج حياة كريمة لم يحدث من أيام الملك فاروق

صدى البلد

عرض الإعلامي عمرو أديب، صورا لبعض المنازل التي سيتم تطويرها، وفقا لمبادرة "حياة كريمة".
وعلق أديب خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "بنعرضلكم الصور؛ علشان تعرفوا لما الدنيا تنور، كانت عاملة ازاي في السابق".

واستعرض أديب ما يجري في  4 محافظات "أسيوط، سوهاج، المنوفية، الدقهلية"، والتي بدأت فيها أعمال التطوير؛ لكشف حجم الأعمال التي ستتم، لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري، ورفع مستوى معيشته خلال السنوات المقبلة.

وقال  أديب: " ما يتم الآن لم يحدث منذ أيام الملك فاروق، ولم يمد أحد يده لتطوير القرى المصرية، الناس اللى داخله تشتغل، داخله فى لا شيء من صرف صحى وكهرباء وكل حاجة لا شيء، علشان تعمل كل شيء".

وأضاف أديب: “ مشروع حياة كريمة سيستغرق سنوات لدراسته، ولم يكن يتخيل يوما أن المشروع سينفذ بشكل سريع”، قائلا: "الدولة قررت أن تمد يدها وتبدأ العمل فى خطة لتطوير 4000 قرية فى 3 سنوات، المشروع جبار، وأنا لما شفت شكل القرى اللى هتتطور؛ اترعبت، ما فيهاش حاجة.. مش صفر، هى تحت الصفر".

الملك فاروق أعمال التطوير الحكاية عمرو أديب مشروع حياة كريمة

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