أخبار الفن.. حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ محمد منير.. أول رد من نزار الفارس بعد حفظ دعوى رانيا يوسف

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الخاصة بالمشاهير، نستعرضها على النحو الآتي:

حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ محمد منير بعد تلقيه لقاح كورونا

نشر الملحن شريف نور تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يعرب فيه عن استيائه من الشائعات التى ترددت عن تدهور صحة الفنان الكينج محمد منير بعد تلقيه لقاح كورونا.

القادم صادم.. أول تعليق من نزار الفارس بعد حفظ دعوى رانيا يوسف



نشر الإعلامى العراقى نزار الفارس تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام فى أول ظهور له بعد حفظ الدعوى القضائية الخاصة بالفنانة رانيا يوسف.

وقال نزار الفارس : «الحمدالله تم حفظ البلاغ المقام ضدي من قبل الفنانة رانيا يوسف في النيابة العامة شكراً للقضاء المصري العادل شكراً للإعلام المصري شكراً لكل شخص وقف إلى جانبي شكراً للمستشار هيثم عباس المحترم على جهوده الكبيره شكر خاص الى عارضة الأزياء الجميلة ميرهان كلر ربي يحفظ الجميع القادم صادم».

ريهام سعيد تكشف لـ صدى البلد حقيقة إيقاف صبايا الخير بعد حلقة أم نور

في أول تعليق لها بعد حلقة اليوتيوبر أم نور، كشفت الإعلامية ريهام سعيد في تصريح لصدى البلد عن سبب عدم عرض برنامجها " صبايا الخير" خلال هذة الأيام على قناة النهار.

وقالت ريهام سعيد :" عقدى انتهي مع قناة النهار، والبرنامج لم يتم إيقافه أو يتسبب في أي مشاكل ".

وتابعت :" حققت نسب مشاهدات عالية خلال الموسم الحالي و هناك حلقات تعدت ملايين المشاهدات ، وراضية تماما عن هذة الفترة ".

حقيقة سرقة حسابات أحمد فهمي الشخصية

علم صدى البلد أن ما ردده الفنان أحمد فهمى عن سرقة حساباته الخاصة هو مجرد دعاية لفيلمه الجديد “العارف.. عودة يونس” والذى من المقرر ان يتم عرضه فى الصيف.

وكان أحمد فهمى أثار حالة من الجدل الواسع خلال الساعات القليلة الماضية بسبب اعلانه سرقة حساباته وهو الامر الذى دفع البعض للتعليق على هذا الامر خاصة ان زوجته الفنانة هنا الزاهد أكدت ايضا على هذا الامر.

وبدأت الرؤية تتضح بعد أن قام الفنان مصطفى خاطر ايضا بالاعلان عن سرقة حسابه وهو الامر الذى يؤكد أنها مجرد دعاية لفيلم “العارف.. عودة يونس” والذى يشارك فى بطولته أيضا الفنان أحمد عز.

انفراد.. علا غانم تحتفل بزفاف ابنتها على رجل أعمال بالإسكندرية الخميس



علم صدى البلد أن الفنانة علا غانم ستحتفل بزفاف ابنتها كاميليا الدفراوي يوم الخميس المقبل ، بأحدى الفنادق الكبرى بمدينة الإسكندرية ،على رجل الأعمال عبد الرحمن علاء رجب ، والابن الأوسط لرجل الأعمال علاء رجب والذي يمتلك إحدى الجامعات الخاصة الكبرى بالإسكندرية .

وكان صدى البلد قد كشف أن سر تواجد الفنانة علا غانم في مصر بعد غياب طويل ، يعود إلى حضورها فرح ابنتها كاميليا الدفراوي على ابن أحد رجال الأعمال المصريين .

وعلم صدى البلد أن الجامعة حرصت اليوم على توزيع بعض قطع الحلوى المشروبات الغازية احتفالا بفرح ابن صاحب الجامعة على ابن الفنانة علا غانم.

وبعد غياب عن الساحة الفنية، ظهرت الفنانة "علا غانم" اليوم، حيث نشر أحد مصففي الشعر فيديو لها من داخل الكوافير وقالت "بقالى 4 سنين بعيد عن بلدى ورجعت عشان أظبط شعرى".